دبا الحصن يختتم النشاط الصيفي ويكرم الجهات الراعية

فيصل النقبي (دبا الحصن)



اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، فعاليات برنامجه الصيفي «عطلتنا غير» بحفل حضره عدد من الشخصيات البارزة، بينهم محمد حسن الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحميد عبيد الحمودي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وممثلو مجلس الشارقة الرياضي ومديرو المؤسسات الحكومية وأولياء الأمور. استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى أحمد عبدالله القصيب النقبي، رئيس اللجنة المنظمة، كلمة عبّر فيها عن الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، على الدعم الكبير للقطاعين الرياضي والثقافي.

وقدّم الفنان أحمد الوشاحي لوحة فنية بعنوان «صيف الشارقة الرياضي» من إعداد محمد رشود، نالت استحسان الحضور.

وفي الختام، كرّم النادي الشركاء والداعمين والمدربين والمشاركين المتميزين، تقديراً لجهودهم في إنجاح البرنامج الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بهدف تنمية مهارات النشء واستثمار عطلتهم بشكل إيجابي.