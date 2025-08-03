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الرياضة

«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في المؤتمر العربي بمصر

«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في المؤتمر العربي بمصر
3 أغسطس 2025 19:30

القاهرة (وام)

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يشارك مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس الجاري، تحت عنوان «التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية» بتنظيم وإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
يمثل المركز في هذا الحدث، الدكتور بليشة علي الكتبي مديره التنفيذي، ويتضمن المؤتمر 5 جلسات متنوعة موزعة على مدار أيامه الثلاثة، وتُفتتح فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية، تليها الجلسة الثانية بعنوان: «التحكيم الرياضي وسيادة الدولة في ضوء المستجدات الدولية».
ويشهد اليوم الثاني 3 جلسات، تحمل الأولى عنوان «تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)»، فيما تتناول الجلسة الثانية محور «تسوية المنازعات الرياضية المتعلقة بالمنشطات وتأثيرها على المسابقات الرياضية»، في حين تناقش الجلسة الثالثة محور «تجارب عربية في تسوية المنازعات الرياضية أمام مؤسسات التحكيم الوطنية».

مركز الإمارات للتحكيم الرياضي
أبوظبي
جمهورية مصر العربية
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