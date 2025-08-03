سون يودع توتنهام في كوريا الجنوبية

سيول (رويترز)

لعب سون هيونج مين، قائد توتنهام هوتسبير، ما يُعتقد أنها مباراته الأخيرة مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام 64773 مشجعاً في ملعب كأس العالم في العاصمة سيول اليوم، بينما خرج زميله جيمس ماديسون مصاباً في الركبة.

ومن المتوقع أن يرحل سون (33 عاماً)، والذي ينتهي عقده عام 2026، عن توتنهام بعدما قضى عقداً من الزمن بألوانه وقاده للفوز بلقبه الأول منذ 17 عاماً، بعد الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وانتهت مباراة اليوم الودية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-1، إذ سجل برينان جونسون مهاجم توتنهام في الدقيقة الرابعة وأدرك هارفي بارنز جناح نيوكاسل التعادل في الدقيقة 38.

وشكل لاعبو الفريقين ممراً شرفياً للاعب الكوري الجنوبي، الذي حظي بتحية حارة من الجمهور، أثناء خروجه من المستطيل الأخضر دامع العينين.

ومن المتوقع أن يبقى سون في كوريا الجنوبية بينما يسافر بقية لاعبي توتنهام إلى لندن.

وقال توماس فرانك مدرب توتنهام: «مشاهد لا تصدق لسون من زملائه واحترام لاعبي نيوكاسل له.. تجمع زملاؤه حوله وكان متأثراً وفي غرفة تغيير الملابس، كان الأمر مشابهاً.. كان جميلاً».