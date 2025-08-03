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الرياضة

اتحاد الكرة يختتم ورشة عمل مراقبي المباريات المحليين

اتحاد الكرة يختتم ورشة عمل مراقبي المباريات المحليين
3 أغسطس 2025 22:00

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت ورشة عمل مراقبي المباريات المحليين، التي نظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إطار الخطة المتكاملة لإدارة المسابقات التي تهدف لتنشيط وتطوير خبرات الكوادر الوطنية المعتمدة التي تُنظم مسابقاتنا المحلية قبل انطلاق الموسم الجديد.
حضر فعاليات ورشة العمل، عبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
وتضمنت جلسات الورشة التي أقيمت على مدار اليوم عدداً من المحاضرات، منها أبرز التعديلات على اللوائح والتعاميم الخاصة بالموسم 2025-2026، ودور ومهام المراقب، وسُبُل إعداد تقرير المباراة، وكيفية إدارة المواقف المختلفة داخل وخارج الملعب، وتعزيز قدرات مراقبي المباريات وتطوير مهاراتهم في متابعة وتنظيم سير المباريات وفق أعلى المعايير، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع كرة القدم على كافة المستويات.
قدم المحاضرات تشيتان كولكارني رئيس عمليات كرة القدم، وجييسينج موتياه مراقب المباريات في الاتحاد الآسيوي.
وشهد ختام الورشة إجراء اختبارات تقييمية لجميع المشاركين.
ويُعد تنظيم ورشة عمل مراقبي المباريات المعتمدين لدى اتحاد الكرة في إطار سعي لجنة المسابقات لتطوير الأداء التنظيمي للمسابقات المحلية، ورفع كفاءة مراقبي المباريات باعتبارهم ركيزة أساسية في إدارة المنافسات وضمان سيرها وفق اللوائح المنظمة لمسابقات الاتحاد.

اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
عبدالمحسن الدوسري
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