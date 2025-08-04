بورتو يفاجئ جماهيره بالصفقة الودية

بورتو(أ ب)

فاجأ نادي بورتو البرتغالي جماهيره قبل مباراة ودية اليوم أمس الأحد، حينما أعلن عن التعاقد مع المهاجم الهولندي الدولي السابق لوك دي يونج. وقدم النادي لاعبيه بالإضافة للتعاقدات الجديدة للموسم المقبل، ثم قدم دي يونج للجماهير في ملعب "دراجاو" في بورتو. وخرج اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً من نفق اللاعبين لتحية الجماهير بعدما تم الإعلان عنه من خلال المذيع الداخلي في الملعب. وتم التعاقد مع دي يونج، اللاعب الدولي السابق، بعد أن لعب لأيندهوفن فيما سبق له ارتداء قميص برشلونة الإسباني وإشبيلية من بين أندية أخرى لعب لها. وخاض بورتو مواجهة ودية مع أتلتيكو مدريد الإسباني، انتهت بفوز بورتو بهدف حمل توقيع لاعبه الدنماركي فيكتور فروهولدت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.