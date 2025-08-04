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الرياضة

«أبوظبي للشراع الحديث» يحقق أهدافه من معسكر رأس الحد

«أبوظبي للشراع الحديث» يحقق أهدافه من معسكر رأس الحد
4 أغسطس 2025 09:46

أبوظبي (الاتحاد)

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سجل فريق أبوظبي للشراع الحديث أرقاماً متميزة خلال معسكره التدريبي المقام في منطقة رأس الحد الساحلية بسلطنة عمان، والذي يأتي ضمن استعدادات الفريق للمشاركات المقبلة في البطولات الإقليمية والدولية. وتمكن أعضاء الفريق من الوصول إلى سرعات عالية على الزوارق الشراعية بلغت 30 كيلومتراً في الساعة، رغم التحديات المناخية التي شهدها الموقع، حيث بلغت سرعة الرياح 24 عقدة، وارتفاع مستوى الأمواج إلى مترين، وسط أجواء بحرية مثالية تراوحت فيها درجات الحرارة بين 25 و28 درجة مئوية. ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي المكثف الذي يمتد حتى الثامن من أغسطس، ويشمل قطع مسافات يومية تقدر بنحو 40 كيلومتراً، عبر تدريبات متواصلة لمدة خمس ساعات يومياً، في بيئة بحرية تعد من بين الأفضل في المنطقة لمثل هذه الرياضات.. ويضم فريق أبوظبي لـ «فئة الإلكا 4» نخبة من المواهب الوطنية، وهم، عبدالله يحيى الزبيدي، عبدالله محمد النيادي، عمر قيس قنديل، عبدالله فهد المهيري، صالح حسن الحمادي، عبد الرحمن عبدالله البحري، عبدالله يوسف الحمادي، وسيف طارق المرزوقي، وذلك بإشراف المدرب باتريك لوتموسكي. ويعد معسكر رأس الحد جزءاً من خطة إعداد طويلة المدى تشرف عليها أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، التابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهدف تعزيز حضور الفريق في المحافل الدولية، وتوفير أفضل الظروف التدريبية الممكنة في مواقع بحرية تتمتع بتنوع طبيعي ومناخي يثري خبرات المتسابقين. ومن المقرر أن تكون أولى مشاركات الفريق الرسمية بعد المعسكر في بطولة الإلكا، التي تستضيفها سلطنة عمان في منتصف شهر أغسطس الجاري، والتي تعد من أبرز الاستحقاقات الدولية القادمة ضمن روزنامة الفريق.

أبوظبي للشراع الحديث
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