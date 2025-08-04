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الرياضة

«بن شيلتون» يزيح كوبولي في الطريق إلى «الثمانية» بكندا للتنس

«بن شيلتون» يزيح كوبولي في الطريق إلى «الثمانية» بكندا للتنس
4 أغسطس 2025 10:35

تورونتو (أ ب)

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فاز الأميركي بن شيلتون، المصنف الرابع في البطولة، على الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف الـ 13, 6/ 4 و4/ 6 و7/ 6 في بطولة كندا المفتوحة للتنس. وقلب شيلتون تأخره 2/ 4 في المجموعة الأخيرة ليتأهل لدور الثمانية، الذي يقام غداً الثلاثاء، في البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة التي تنتهي الخميس المقبل. ويلتقي شيلتون في دور الثمانية مع الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف التاسع، الذي تغلب على الأميركي فرانسيس تيافوي، المصنف السابع، بنتيجة 6/ 2 و4/ 6 و6/ 4. وحصد شيلتون «22 عاماً» لقبين في جولة الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في بطولة طوكيو، التي تقام على الملاعب الصلبة في 2023، وهيوستن على الملاعب الرملية العام الماضي. وكان الفوز الذي حققه على كوبولي هو الانتصار قم 100 في 169 مباراة خاضها بالجولة. وفاز كوبولي «23 عاماً» ببطولتين على الملاعب الرملية في هامبورج وبوخارست هذا العام. وكان الروسي أندري روبليف متقدماً على الإسباني أليخاندور دافيدوفيتش فوكينا 6/ 7 و7/ 6 و3/ صفر، عندما انسحب اللاعب الإسباني من المباراة بسبب الإرهاق. ويلتقي روبليف مع الأميركي تايلور فريتز الذي تغلب على التشيكي يري ليهتشيكا 7/ 6 و6/ 7 و7/ 6.

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