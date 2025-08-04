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الرياضة

الإصابة العضلية تبعد ميسي فترة غير محددة

الإصابة العضلية تبعد ميسي فترة غير محددة
4 أغسطس 2025 10:37

ميامي (أ ف ب)

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سيغيب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لفترة غير محددة عن الملاعب، بسبب ما وصفه فريقه إنتر ميامي الأميركي، الأحد، بـ «إصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى». وعانى ابن الثامنة والثلاثين من إصابة في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، مطلع مباراة فريقه مع نيكاكسا المكسيكي السبت في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية. وخرج أفضل لاعب في العالم ثماني مرات في الدقيقة الحادية عشرة و«خضع لفحوص طبية لتقييم مدى (خطورة) الألم العضلي الذي عانى منه» بحسب ما قال إنتر ميامي في بيان. تابع الفريق الذي يشارك النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ملكيته «أكدت النتائج إصابة عضلية بسيطة في ساقه اليمنى. يعتمد السماح له بالمشاركة على تطور حالته الصحية واستجابته للعلاج». وهذا يعني أن لا جدول زمني لعودة قائد المنتخب الأرجنتيني، الذي يتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الأميركي (18 هدفاً) وله أيضاً تسع تمريرات حاسمة في 18 مباراة. وعادل الإسباني جوردي ألبا في الوقت البدل عن ضائع من الوقت الممدد، قبل أن يفوز فريقه بركلات الترجيح 5-4. قال زميل ميسي السابق في برشلونة إن خروجه شكل «حزناً كبيراً للفريق بأكمله». ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي على بعد ثماني نقاط من فيلادلفيا يونيون المتصدر، لكنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة. وكان إنتر ميامي أحرز كأس الرابطتين عام 2023 بعد قدوم ميسي إلى جنوب فلوريدا، عقب فترة غير مقنعة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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