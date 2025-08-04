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الرياضة

«هاتو».. صفقة تشيلسي «الثامنة»

«هاتو».. صفقة تشيلسي «الثامنة»
4 أغسطس 2025 10:56

لندن (د ب أ)

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أكمل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع المدافع الهولندي جوريل هاتو، لاعب أياكس الهولندي، في صفقة ذكرت التقارير الإعلامية أن قيمتها تصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار). وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هاتو "19 عاماَ"، الذي خاض ست مباريات دولية مع المنتخب الهولندي، وقع على عقد يمتد لسبع سنوات مع تشيلسي. وأصبح هاتو ثامن صفقة لتشيلسي هذا الصيف. وقال هاتو، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع أو كظهير أيسر، للموقع الإلكتروني لتشيلسي: "متحمس للغاية، وسعيد جداً لكوني هنا". وأضاف: "فكرت كثيرا في مستقبلي وأردت أن أتخذ الخطوة التالية في مسيرتي. تشيلسي هو أفضل مكان لفعل هذا، لذلك أنا سعيد للغاية". وسجل هاتو أربعة أهداف في 111 مباراة شارك فيها مع أياكس، وجاءت مشاركته الأولى مع المنتخب الهولندي عندما شارك كبديل، في المباراة التي فاز بها 6 / صفر على جبل طارق في نوفمبر في 2023. ويستهل تشيلسي، الفائز بلقب بطولة كأس العالم للأندية، مبارياته في الدوري يوم 17 أغسطس المقبل، حيث يواجه ضيفه كريستال بالاس.

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