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الرياضة

معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد

معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
4 أغسطس 2025 19:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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دخلت أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراتها للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، من خلال إقامة معسكرات خارجية في عدد من الدول، شملت تركيا وصربيا ومصر ولاتفيا، في إطار رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم التنافسي. وتأتي هذه المرحلة بعد فترة تجمع داخلي خاضتها معظم الأندية في يوليو الماضي، بهدف تعزيز الانسجام واختبار الخطط الفنية تحت إشراف الأجهزة الفنية. ويشارك في النسخة الجديدة من دوري الأولى 15 فريقاً، من بينها دبا الحصن والعروبة الهابطان من دوري المحترفين، والوافدان الجديدان سيتي والاتفاق، إلى جانب أندية الإمارات، الفجيرة، حتا، يونايتد، الجزيرة الحمراء، العربي، جلف يونايتد، الحمرية، الذيد، مصفوت، ومجد، واعتمد اتحاد الكرة صعود الاتفاق، صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، بدلاً من إيليت فالكونز بطل «الثانية» الذي لم يستوفِ المعايير المطلوبة للمشاركة. وشهدت معسكرات الإعداد تنوعاً في الوجهات، حيث يقيم نادي الإمارات معسكره في مدينة بورصة التركية حتى 20 أغسطس بقيادة المدرب المواطن بدر طبيب، ويخوض خلاله تدريبات يومية ومباريات ودية، بهدف استعادة النسق التنافسي وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، في حين توجه نادي يونايتد إلى لاتفيا منذ 2 أغسطس تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي أندريا بيرلو، الذي تعاقد معه النادي بعقد يمتد لعامين، في خطوة تعكس طموحات النادي الفنية. وفي القاهرة، بدأ دبا الحصن معسكره بقيادة المدرب المصري طارق السيد، وسط أجواء تدريبية عالية من الانسجام والتركيز، فيما يخوض فريق حتا معسكراً في صربيا خلال الفترة من 14 إلى 31 أغسطس، بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد، في إطار سعي الفريق للعودة إلى دوري المحترفين، وهو الهدف الذي أعلنه النادي بشكل واضح منذ انطلاق التحضيرات، وقد دشن الفريق برنامج مبارياته الودية بالفوز على العربي الكويتي 2-1 في تجربة أقيمت بدبي. من جانبه، توجه العروبة إلى صربيا في 2 أغسطس لمواصلة برنامج الإعداد الذي بدأ داخلياً منذ 13 يوليو، على أن يستمر معسكره الخارجي حتى 22 من الشهر نفسه. وشدّ الفجيرة الرحال إلى مدينة إزميت التركية في 3 أغسطس في معسكر يمتد حتى 23 من الشهر نفسه، بقيادة المدرب الفرنسي كمال تاسيل، حيث من المقرر أن يخوض الفريق أربع مباريات ودية، تم الاتفاق رسمياً على اثنتين منها أمام الرائد والوحدة السعوديين. وتُعد هذه المرحلة التحضيرية بالغة الأهمية للأندية الطامحة في المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً مع استقرار فني ملحوظ تشهده الأجهزة التدريبية، وتعاقدات نوعية أبرمتها الفرق خلال «الميركاتو الصيفي»، استعداداً لموسم يتوقع أن يكون على درجة عالية من الندية.

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
الفجيرة
حتا
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