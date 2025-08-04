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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يستعد لتصفيات آسيا بمواجهتي إلتشي وريال مدريد

«الأبيض الأولمبي» يستعد لتصفيات آسيا بمواجهتي إلتشي وريال مدريد
4 أغسطس 2025 20:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يتأهب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لمواجهة رديف نادي إلتشي الإسباني، في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي المقام حالياً بمدينة سان بيدرو الإسبانية، وذلك مساء الأربعاء، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026. ويختتم «الأبيض الأولمبي» برنامجه في المعسكر بخوض ثالث مبارياته الودية أمام رديف ريال مدريد يوم السبت المقبل 9 أغسطس، في ختام برنامج المباريات التحضيرية بمعسكر إسبانيا. وكان المنتخب استهل مبارياته الودية بالفوز على رديف ريال مورسيا بخمسة أهداف دون رد، سجلها علي المعمري (هدفين)، مايد الكاس، محمد خليل، ومنصور المنهالي، في مباراة شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين، بعدما حرص المدرب مارسيلو برولي على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بهدف تقييم الجاهزية الفنية والبدنية ومدى استيعاب طريقة اللعب المتبعة. ويتضمن برنامج المعسكر تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى المباريات الودية مع الفرق الأوروبية، بما ينسجم مع خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية وزيادة التجانس بين اللاعبين، قبل دخول التحدي القاري في التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات إيران، هونج كونج، وغوام. ويشارك في المعسكر الحالي 26 لاعباً هم: خالد توحيد، سعيد المقدمي، علي الصفار، مبارك بن زامة، منصور المنهالي، يوسف المرزوقي، خميس المنصوري، فهد جاسم، أحمد مال الله، زايد خميس، جمال خليفة، هزاع شهاب، علي عبدالعزيز، سولومون سوسو، ضاري فهد، محمد الوافي، حازم عباس، مطر زعل، أحمد رائد، محمد الحمادي، غيث عبدالله، مايد الكاس، محمد جمعة، علي المعمري، منصور سعيد، وعيسى خلفان.

المنتخب الأولمبي
ريال مدريد
تصفيات آسيا
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