الجواد «عفجان» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

قدم الجواد «عفجان» بشعار الشقب ريسينج مستوى مبهراً وأداءً مذهلاً، قاده لحسم الأمتار الأخيرة واقتناص لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الهولندية الثامنة، التي أقيمت على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن سباقات النسخة الثانية والثلاثين من السلسلة الكلاسيكية العريقة. وواصلت سباقات الكأس الغالية تألقها وحضورها القوي في المضامير الأوروبية، حيث حظيت بإشادات هولندية وأصداء واسعة، تقديراً لدور الإمارات الريادي وعرفاناً بالمكانة المرموقة للحدث الذي بات الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في هولندا، بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير برفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، ودعم خطط اقتنائه وتربيته للحفاظ على مكانته الثرية ومسيرته الرائدة. وكان سباق كأس رئيس الدولة في هولندا قد شهد إثارة وتنافساً غير مسبوق، حيث تمكن الجواد «عفجان» تحت إشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه من حسم اللقب، بانطلاقة مذهلة من الخلف إلى المقدمة بأداء استثنائي وتألق بارع، مكنه من انتزاع الفوز والصدارة في اللحظات الأخيرة، متخطياً بفارق عنق «الزير» للمالك محمد فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس غيوم جيدج جاي، فيما حل بالمرتبة الثالثة في السباق «سكا دو ليجل» للمالك مصطفى بوسيف وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة إيكيم جيان بيرنارد. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2150 متراً بزمن بلغ 2:21:02 دقيقة، وبلغت قيمة جوائز السباق 100 ألف دولار، وهو الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث شهد مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة. شهد السباق وتوج الأبطال أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية. من جهته قال مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالمكانة التنافسية الرفيعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، التي تجوب مضامير العالم بنجاحات مهمة ومكتسبات كبيرة، أسهمت في تحقيق تطلعات وطموحات الملاك والمربين في أوروبا، حيث شهد سباق محطة هولندا مشاركة مميزة من نخبة المرابط، وانعكس بشكل كبير على المستوى الفني للسباق، الذي حمل التنافس الكبير بجانب القوة والسرعة بكافة مراحله، ما يؤكد التحضير الكبير لكافة مُلاك الخيل من أجل المشاركة في سباقات السلسلة الكلاسيكية المميزة والتنافس بقوة على اللقب الغالي». وأضاف: «نؤكد أن النجاحات التي تجسدت ما هي إلا ثمرة الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد، وتوجيهاته السديدة واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي في كافة المضامير العالمية، معرباً عن فخره واعتزازه بالأصداء الهولندية الواسعة والأجواء الرائعة التي صاحبت هذا السباق، مهنئاً الأبطال ومشيداً بالمشاركة الرائعة لنخبة الملاك ومرابط الخيل العربي».