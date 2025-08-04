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الرياضة

35 لاعباً ولاعبة في «أبطال الصيف» لألعاب المضرب

35 لاعباً ولاعبة في «أبطال الصيف» لألعاب المضرب
4 أغسطس 2025 12:45

العين (الاتحاد)

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أعلن نادي أبوظبي لألعاب المضرب مشاركة 35 لاعباً ولاعبة في بطولتي أبطال الصيف لكرة الطاولة والريشة الطائرة، والتي نظمها النادي في مركز «أدنيك العين» مؤخراً، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي. وأكد النادي أن البطولة شهدت مستويات تنافسية من المشاركين والمشاركات، بما يجسد الشغف الكبير باللعبة، وانتشارها المجتمعي وسط الفئات العمرية المختلفة، ضمن استراتيجية اكتشاف المواهب، وتنظيم البطولات المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي. من جانب آخر، كشف نادي أبوظبي لألعاب المضرب عن اكتمال الاستعدادات لتنظيم جولة جديدة من بطولة أبطال الصيف في أبوظبي يوم 13 أغسطس المقبل، ووضع جميع الترتيبات الخاصة بتسجيل المشاركين والمشاركات في الفعاليات التنافسية.

مجلس أبوظبي الرياضي
العين
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