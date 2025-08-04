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الرياضة

بلايلي يمنح الترجي اللقب الثامن في السوبر التونسي

بلايلي يمنح الترجي اللقب الثامن في السوبر التونسي
4 أغسطس 2025 12:20

تونس (أ ف ب)

قاد المهاجم الجزائري يوسف بلايلي فريقه الترجي إلى إحراز لقب الكأس السوبر التونسي لكرة القدم للعام الثاني توالياً، بعد فوزه أمس على الملعب التونسي 1-0.وعلى ملعب حمادي العقربي في رادس، سجل البلايلي (33 عاماً)، الذي يخوض مشوراه الثالث مع الترجي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 40 أثارت جدلاً بعد لمسة يد. وبهذا التتويج، نجح فريق المدرب ماهر الكنزاري في تحقيق الثلاثية المحلية، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس، فيما أخفق الملعب في الثأر من الترجي الذي هزمه في نهائي الكأس 1-0. وهذا اللقب الثامن للترجي في المسابقة بفارق خمسة عن النجم الساحلي، فيما تجمد رصيد الملعب عند لقب يتيم أحرزه عام 1966.

الترجي
يوسف البلايلي
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