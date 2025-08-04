لايلز.. أسرع زمن في سباق 200 متر بالتجارب الأميركية

لندن (رويترز)

انطلق نواه لايلز بقوة ليتجاوز كيني بيدناريك ويفوز بسباق محتدم في 200 متر، بزمن قياسي عالمي في التجارب الأميركية لألعاب القوى أمس، واستدار برأسه لينظر إلى بيدناريك أثناء عبورهما خط النهاية.وتأخر لايلز، بطل العالم ثلاث مرات في هذا السباق، عند خروجه من المنعطف، لكنه شق طريقه للمقدمة، ليعبر خط النهاية في 19.63 ثانية، وهو أسرع زمن في العالم هذا الموسم، في تحذير قوي لكافة منافسيه قبل بطولة العالم الشهر المقبل في طوكيو. وأنهى بيدناريك، الفائز بسباق 100 متر يوم الجمعة الماضي، السباق في 19.67 ثانية، ثم دفع لايلز في ظهره بعد عبورهما. واستدار لايلز غاضباً وذراعاه مرفوعتان قبل أن يتبادلا الكلمات ثم تصافحا في النهاية. وقال لايلز، الذي عانى من إصابة في الكاحل هذا الموسم، «كانت بطولة صعبة للغاية. كنت متعباً. كان الأمر صعباً، حضرت إلى هنا وأنا لست في كامل لياقتي بنسبة مئة بالمئة». ولم يكن لايلز بحاجة للمنافسة في يوجين بولاية أوريجون للتأهل إلى بطولة طوكيو، وذلك بعدما حصل بالفعل على إعفاء في سباقي 100 متر و200 متر باعتباره البطل الحالي. وانعكس غضبهما في مقابلتهما التلفزيونية على جانب المضمار، حيث قال بيدناريك: «إذا كانت لديك مشكلة، فأتوقع اتصالاً». رد لايلز: «أتعلم، أنت محق... لنتحدث بعد هذا». وعندما سُئل عن النظرة والدفع، قال بيدناريك: «لن أقول ذلك هنا، ولكن لدينا شيء لنفعله ونتحدث عنه». وفازت ميليسا جيفرسون-وودن بسباق 200 متر للسيدات، لتصبح أول امرأة تفوز بلقبي سباقي 100 متر و200 متر منذ عام 2003، فيما احتاجت بطلة الأولمبياد في سباق 200 متر جابي توماس للفوز بالسبق الضوئي لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى والحصول على بطاقة التأهل لبطولة العالم. وتصدرت جيفرسون-وودن السباق منذ البداية لتنهيه في 21.84 ثانية، بينما سجلت أنافيا باتل 22.13 ثانية لتحتل المركز الثاني، بينما انطلقت توماس بقوة في اللحظات الأخيرة، لتتساوى مع بريتاني براون بعدما سجلتا 22.20 ثانية. وتفوقت توماس على براون بالسبق الضوئي بفارق جزء من ألف من الثانية، لتحتل المركز الأخير بالفريق الأميركي في بطولة العالم. وغاب عن النهائي شاكاري ريتشاردسون، التي احتلت المركز الرابع في قبل النهائي وفشلت في التأهل للنهائي. وأعلن دونوفان برازيير عودته المظفرة بعد غياب دام قرابة ثلاث سنوات، محققاً فوزه في سباق 800 متر رجال. وسجل بطل العالم عام 2019 والذي قضى معظم السنوات الثلاث الماضية مصاباً، زمناً قدره دقيقة واحدة و42.16 ثانية، بينما حطم طالب المدرسة الثانوية كوبر لوتكينهاوس الرقم القياسي العالمي تحت 18 عاماً، مسجلاً زمناً قدره دقيقة واحدة و42.27 ثانية. وركض كول هوكر لفة أخيرة مثيرة ليفوز بسباق 5000 متر للرجال بعد يوم واحد فقط من فوزه بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر، وهو السباق الذي فاز فيه بالذهبية في أولمبياد باريس. وتمكنت ساندي موريس، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم ثلاث مرات، من القفز بارتفاع 4.83 متر لتفوز بمسابقة القفز بالزانة للسيدات. وفاز جاكوبي ثارب بسباق 110 أمتار حواجز، في غياب بطل أولمبياد باريس جرانت هولواي، الذي سجل خامس أسرع زمن في قبل النهائي، لكنه اختار عدم المشاركة في النهائي لأنه ضمن المشاركة في طوكيو، حيث سيسعى للفوز بلقبه العالمي الرابع خارج القاعات.