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الرياضة

ثنائية لديل تورو وأيوسو في «جيتكسو».. «الإمارات للدراجات» يحلق بالانتصار 69

ثنائية لديل تورو وأيوسو في «جيتكسو».. «الإمارات للدراجات» يحلق بالانتصار 69
4 أغسطس 2025 12:26

أبوظبي (الاتحاد)

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أثبت فريق الإمارات-XRG للدرّاجات من جديد حضوره الطاغي في الساحة الأوروبية، بعدما أحرز النجم المكسيكي إسحاق ديل تورو المركز الأول، تلاه زميله خوان أيوسو في المركز الثاني ضمن سباق جيتكسو الشهير، ليوقع الفريق على يوم تاريخي جديد في إقليم الباسك. وخطف ديل تورو، البالغ من العمر 21 عاماً، الأضواء بهجوم فردي مذهل امتد لـ16.5 كيلومتر، بدأه من منحدرات ألتو دي بايك، ليحافظ على تقدمه رغم المطاردة الشرسة من النخبة حتى النهاية، مسجلاً فوزه الثامن هذا الموسم، ورافعاً رصيد فريق الإمارات-XRG إلى 69 انتصاراً خلال موسم استثنائي للفريق. وفي الخلف، قدّم خوان أيوسو أداءً لا يقل روعة، حيث انطلق بسرعة فائقة من قمة التلة، ونجح في اللحاق بالمجموعة المطاردة التي ضمّت أليكس أرانبورو (كوفيديس)، هيكتور ألفاريز، وتومس سكويينش (ليدل-تريك). ومع اقتراب خط النهاية، تمكن أيوسو من حسم المركز الثاني لصالحه عبر انطلاقة قوية، مضيفاً انتصاراً تكتيكياً آخر للفريق الإماراتي في يوم أدار فيه الدفة من بدايته حتى نهايته. ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد فقط من تألق الفريق ذاته في «كلاسيكا سان سيباستيان»، حيث احتل يان كريستين المركز الثاني، فيما أنهى ديل تورو السباق في المركز الخامس، رغم الجهد الكبير الذي بذله هناك. منذ بداية سباق جيتكسو، تحكم فريق الإمارات-XRG في إيقاع السباق بفضل العمل الجماعي المُحكم من ماركوس فريري، دومين نوفاك، وجاي فاين، الذين حافظوا على تقلص الفارق مع المجموعة الأمامية، وأعادوا السيطرة إلى المجموعة الرئيسية في التلال الحاسمة، وهي الديناميكية التكتيكية التي سمحت لديل تورو بشن هجومه الحاسم في اللحظة المثالية، مدعوماً بتفانٍ جماعي حاسم. من جانبه، قال ديل تورو: «بعد يوم شاق للغاية أمس في سان سيباستيان، كنا نعلم أننا مازلنا في حالة جيدة كما في الأسابيع الماضية. اليوم، الفريق كان رائعاً. العمل الجماعي الذي قدّمه زملائي منحني أنا وخوان القدرة على القتال مجدداً وتحقيق المركزين الأول والثاني. لقد كان يوماً صعباً وممتعاً في آنٍ واحد، وأنا فخور جداً بما حققناه».

الإمارات للدراجات
خوان أيوسو
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