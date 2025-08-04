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الرياضة

«المري» تحطم رقم الدولة في «رمي المطرقة» بسلوفينيا

«المري» تحطم رقم الدولة في «رمي المطرقة» بسلوفينيا
4 أغسطس 2025 14:18

ليوبليانا (وام)

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أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، نجاح اللاعبة الإماراتية الناشئة سلمى المري، من تحطيم الرقم القياسي الإماراتي في مسابقة رمي المطرقة للسيدات، خلال مشاركتها في البطولة الدولية بسلوفينيا، أمس.وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن المري«16 عاماً»، حققت إنجازاً غير مسبوق، بتسجيل رقم جديد، لمسافة 49.02 متر، محطمة بذلك الرقم السابق على مستوى الناشئات والشابات والسيدات، 44.6 متر، في إنجاز مميز يلفت الأنظار إلى الموهبة الإماراتية الصاعدة. وأوضح الاتحاد أن المري ضمن فئة الناشئات، ولا يتجاوز عمرها التدريبي في رمي المطرقة 6 أشهر فقط، ما يجعل هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً على إمكاناتها الكبيرة، ومستقبلها الواعد في ألعاب القوى. يذكر أن البطولة، تم تنظيمها ضمن المعسكر الخارجي للاتحاد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بتونس من 23 إلى 27 أغسطس الجاري، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.

اتحاد ألعاب القوى
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