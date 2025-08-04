أموريم يشيد بالوافد الجديد!

لندن (د ب أ)

أشاد روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بأداء الوافد الجديد بريان مبيومو، في مشاركته الأولى مع الفريق. وارتدى اللاعب الكاميروني المنضم حديثاً قميص مانشستر يونايتد لأول مرة، في المباراة الودية أمام إيفرتون في ختام جولة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية بأميركا، وشارك في مركز صانع الألعاب، بجوار برونو فرنانديز. وبوجود ماتيوس كونيا كمهاجم، تطلعت الجماهير لمشاهدة ما سيقدمه الثلاثي، وبالفعل ظهر مبيومو بمستوى جيد، واختبر الحارس جوردان بيكفورد في مناسبتين. كما كان متوقعاً، قام روبن أموريم باستبدال بريان مبيومو بين الشوطين، حيث يحتاج الجهاز الفني لإدارة دقائق لعبه في الفترة الحالية بعد بدايته المتأخرة لفترة الإعداد مع الفريق. وبينما يرى مدرب يونايتد إن مبيومو يحتاج إلى بعض الوقت، لتحسين لياقته البدنية والانسجام مع زملائه الجدد، إلا أنه متحمس لرؤية ما سيقدمه بما يمتلكه من إمكانيات. وأوضح أموريم في مقابلة مع الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي بعد المباراة: "أعتقد أنه لعب بشكل جيد. بالطبع، عليه أن يتحسن في الكثير من الأمور". وأضاف: "يمكنك أن تشعر أن لياقته البدنية ليست مثالية، وهذا أمر طبيعي، لكن اللمسة الأولى وطريقة استدارته وتواصله مع زملائه والانطلاقات التي يقوم بها، كل ذلك مهم للغاية. سيصبح مهما جدا لفريقنا". وأكد أموريم أن أداء الفريق أمام إيفرتون لم يكن بنفس قوة أدائه في الفوزين على وستهام وبورنموث. ويعتقد أن هذا تذكير في الوقت المناسب بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل قبل انطلاق الموسم الجديد. ومع ذلك، كانت هناك إيجابيات في المباراة التي أقيمت في أتلانتا، منها هدف ماسون مونت الرائع الذي سجله بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني. وقال المدرب البرتغالي :"إنه يقدم كل ما لديه بكفاءة عالية. في كل تدريب وكل مباراة، يبقى اللاعب نفسه. الشيء الوحيد الذي يمكنك من الحفاظ على الثبات في المستوى هو العمل بجد، وهو يقوم بعمل كبير باستمرار".