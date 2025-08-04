«وقادة» و«شاهين» يخطفان الأنظار في «الحقايق» بمهرجان العين للهجن

علي معالي (أبوظبي)

تواصلت، اليوم، منافسات سن الحقايق، لليوم الثاني على التوالي، ضمن الجولة التمهيدية الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، الذي يقام في نسخته الأولى، بميدان الروضة بمنطقة العين، وينظمه مركز شؤون هجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.وأقيمت المنافسات على مدار 15 شوطاً، لمسافة 3 كلم، بمشاركة كبيرة من مطايا هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث حلقت «وقادة» لسعيد شافي الوهيبي بلقب أول الأشواط، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 4:26:11 دقيقة. وتألق «شاهين» لعلي سلطان محمد الهاشمي في أشواط الحقايق، ونجح في تأكيد حضوره القوي وتسجيل أفضل زمن على الإطلاق خلال الشوط الثاني، بعد أن انتزع المركز الأول بتوقيت قدره 4:21:30 دقيقة، واستطاعت «مزون» لمحمد عتيق شامس العامري أن تسجل اسمها ضمن قائمة الفائزين، وحققت لقب الشوط الثالث مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4:28:64 دقيقة. وشهد الشوط الرابع فوز «ولوال» لحميد حران بن حميدان، حيث قطع مسافة الشوط في 4:28:16 دقيقة، بينما توجت «أمجاد» لخلف راشد الشامسي بناموس الشوط الخامس محققة ثاني أفضل توقيت زمني بـ4:25:08 دقيقة، أما الشوط السادس فشهد فوز «سمحة» لمحمد راشد المنصوري وقطعت مسافة الشوط في 4:27:07 دقيقة. وفي الشوط السابع كان «هزام» لحمد قنازل العامري على موعد مع المركز الأول، حيث تفوق على منافسيه وخطف ناموس الشوط بتوقيت 4:28:53 دقيقة، وأهدت «الشاهينية» مالكها محمد راشد المنصوري الناموس الثاني، بعدما فازت بلقب الشوط الثامن بتوقيت 4:29:33 دقيقة. وانتزعت «أمجاد» لغصن سعيد المسلمي لقب الشوط التاسع بتوقيت 4:30:35 دقيقة، أما الشوطين العاشر والحادي عشر فكانا من نصيب شعار محمد خاتم الشامسي بعد فوز «نسناس» و«الظبي». وتنوعت الشعارات الفائزة خلال منافسات الحقايق بالجولة الثانية للمهرجان، ما أكد على جاهزية ملاك الهجن بأفضل المشاركة بالحدث التراثي، حيث شهدت الأشواط من الثاني عشر وحتى الخامس عشر فوز شعارات سليم سالم الغيلاني، وخالد راشد حمود الدرعي، ومطر مبارك الوهيبي، وعلي سالم الشامسي. وتنتقل المنافسات، غداً الثلاثاء، إلى مرحلة جديدة، بإقامة أشواط سن اللقايا وعلى مدار يومين، وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لهذا السن، حيث يقام في اليوم الأول 15 شوطاً، ومثلها في اليوم التالي. يذكر أن اللجنة المنظمة للمهرجان حددت 165 شوطاً خلال منافسات الجولة التمهيدية الثانية من المهرجان الذي يستمر حتى 10 أغسطس الجاري.