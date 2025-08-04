فيصل بن حميد يترشّح لرئاسة «عربي الدراجات» لدورة جديدة

الشارقة (الاتحاد)

قرر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات، التقدم طلب الترشح لرئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.

وأرجع أمر ترشحه لوجود مطالبات من قيادات عليا ورياضية محلية وعربية بأهمية استمراره في قيادة دفة الاتحاد العربي خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وخصوصاً أنه قد سبق أن أعلن قبل أكثر من شهر توجهه بالترشح لدورة انتخابية جديده وأخيرة، يقوم من خلالها باستكمال مسيرته الرياضية من خلال استكمال بناء قدرات الاتحاد واللوائح والنظم الإدارية والفنية التي تكفل استمرار الاتحاد العربي بتألقه في خدمة الاتحادات الوطنية ومنتسبيها وخدمة محبي رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي لسنوات وأجيال قادمة.