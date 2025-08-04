الروسي يشرف على «مونديالي الطائرة» في إندونيسيا والصين

أبوظبي (الاتحاد)

يغادر الحكم الدولي الأولمبي الإماراتي حامد الروسي، متوجهاً إلى إندونيسيا والصين، للمشاركة كمشرف على الحكام ومراقب فني في بطولتي العالم تحت 21 سنة للفتيات والشباب، المقررتين خلال الفترة من 5 حتى 28 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه المشاركة الجديدة بعد أن أنهى بنجاح مهمته كمشرف ومدرب للحكام في بطولة العالم للجامعات، التي أقيمت من 12 إلى 24 يوليو الماضي، ضمن سلسلة من المهام الدولية التي توكل إليه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، نظراً لما يتمتع به من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 22 عاماً.

ويحظى حامد الروسي بتقدير عالمي كبير في مجال التحكيم، حيث تُوجت مسيرته الحافلة بإدارة نهائي الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، قبل أن يعلن اعتزاله التحكيم الدولي، ويتجه نحو العمل الإداري والفني، حيث يشغل حالياً عضوية لجنة الحكام وقواعد اللعبة في الاتحاد الدولي، إلى جانب توليه منصب السكرتير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي.

ويُعد الروسي من أبرز الكفاءات التحكيمية التي ساهمت في تطوير سلك التحكيم على المستويات العربية والقارية والدولية، من خلال دعمه المستمر لحكام آسيا، خصوصاً في منطقة غرب آسيا، وساهم في ظهور نخبة من الحكام في كبرى بطولات الاتحاد الدولي خلال العام الجاري.