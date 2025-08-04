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الرياضة

ميلوش يطالب إدارة الشارقة بضم بوبليتي

ميلوش يطالب إدارة الشارقة بضم بوبليتي
4 أغسطس 2025 16:00

علي معالي (أبوظبي)

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ينتظم الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي (32 عاماً)، لاعب خط الوسط في تدريبات الشارقة بعد العودة من النمسا، بعدما خاض الفريق معسكر فيينا، لعب خلاله عدداً من المباريات القوية، ويأتي انضمام بوبليتي بناء على رغبة الصربي ميلوش مدربه السابق في الوصل، حيث يعتبر من الركائز الأساسية في خطط ميلوش.
وظهر إصرار ميلوش على إتمام التعاقد معه لرغبته في تقوية خط الوسط في ظل الإصابات المتلاحقة لعدد من اللاعبين الأساسيين، ومنهم ماجد حسن وماجد راشد، وكان الرهان في وجود بوبليتي في الشارقة هو حالته الصحية، ونجح اللاعب في اجتياز كل الفحوصات الطبية الشاقة والصعبة لتؤكد أن اللاعب سليم 100%، وسيكون جاهزاً بقوته المعهودة لدخول تدريبات الشارقة استعداداً للموسم الجديد.
وهناك قناعة كاملة من ميلوش وجهازه المعاون بأن بوبليتي يمتلك قدرات عالية للغاية، وسيكون له دوره المهم مع الشارقة في الموسم، ورغم التخوفات من أن يكون اللاعب مصاباً، فلم يتم الاتفاق النهائي مع اللاعب إلا بعد التأكد بنسبة 100% بأن حالته الصحية سليمة تماماً، لينخرط اللاعب في تدريبات «الملك» مع العودة إلى ملعبه خلال الساعات المقبلة.
وكان لاعب الوسط الأرجنتيني قد شارك في موسم 2022-2023 في 22 مباراة ببطولة الدوري بواقع 1797 دقيقة، وصنع هدفاً واحداً فقط، وكانت دقته في التمريرات الطولية تفوق الـ64%، وفي الموسم التالي 2023-2024، شارك في 15 مباراة بواقع 1302 دقيقة، ووصلت دقة تمريراته أيضاً إلى 64%، ولم يصنع أهدافاً، ولم يسجل أهدافاً للموسم الثاني على التوالي، وفي موسمه الثالث 2024-2025، شارك في 13 مباراة بواقع 935 دقيقة، ودقة تمريراته وصلت إلى 65%، ولم يصنع أهدافاً للموسم الثاني على التوالي، أو يسجل أهدافاً للموسم الثالث على التوالي.
من جهة أخرى اطمأن ميلوش على فريقه أمام الشباب السعودية في المباراة الودية التي جرت في النمسا، حيث يقيم الفريقان معسكريهما هناك استعداداً للموسم الجديد، وشارك في المباراة مهاجم الفريق الجديد الألباني راي ماناجا، وظهر بحالة فنية جيدة.

الشارقة
ميلوش ميلوييفيتش
دوري أدنوك للمحترفين
النمسا
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