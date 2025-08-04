الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الكرة المصري يمنح الزمالك «الرخصة» محلياً وقارياً

اتحاد الكرة المصري يمنح الزمالك «الرخصة» محلياً وقارياً
4 أغسطس 2025 16:15

 القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأهلي المصري ينهي علاقته التعاقدية مع كولر بـ «التراضي»
القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من مستحقاته لمنحه ترخيص المشاركة في البطولات المحلية والأفريقية.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية في مسار تطبيق اللعب المالي النظيف.
وأضاف: «قد تضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الأفريقية لموسم 2025-2026».
وأوضح: «يعد هذا الاتفاق نموذجا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص. وتنفيذاً للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد».
وأكد: «تعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لمجلس إدارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي».

اتحاد الكرة المصري
الدوري المصري
الزمالك
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
اليوم 19:44
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
الرياضة
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
اليوم 19:43
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
الأخبار العالمية
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
اليوم 19:32
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
الرياضة
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
اليوم 19:30
مصفاة نفط روسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©