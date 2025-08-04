اتحاد الكرة المصري يمنح الزمالك «الرخصة» محلياً وقارياً

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك لتسوية جزء كبير من مستحقاته لمنحه ترخيص المشاركة في البطولات المحلية والأفريقية.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي اليوم أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية في مسار تطبيق اللعب المالي النظيف.

وأضاف: «قد تضمن الاتفاق تسوية جزء كبير من المديونيات المستحقة عن سنوات سابقة، وسداد الالتزامات المالية الحالية، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني لسداد المديونية المتبقية، وذلك لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة في البطولات الأفريقية لموسم 2025-2026».

وأوضح: «يعد هذا الاتفاق نموذجا لتطبيق معايير نظام التراخيص، ويعكس التزام نادي الزمالك بتهيئة أوضاعه المالية بما يتوافق مع متطلبات التراخيص. وتنفيذاً للاتفاقية فقد تم فتح نظام تسجيل اللاعبين لنادى الزمالك بما يسمح بقيد اللاعبين الجدد».

وأكد: «تعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لمجلس إدارة الاتحاد تهدف إلى تعزيز النزاهة المالية والشفافية داخل صناعة كرة القدم المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي».