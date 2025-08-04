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الرياضة

البرطماني: انخفاض درجات الحرارة انعكس إيجابياً على «العين للهجن»

البرطماني: انخفاض درجات الحرارة انعكس إيجابياً على «العين للهجن»
4 أغسطس 2025 16:44

علي معالي (أبوظبي)

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يرى سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن، أن اليوم الرابع من الجولة الثانية في مهرجان العين لسباقات الهجن، شهد أجواء تنافسية مثيرة من كافة النواحي، في ظلّ الحضور الجماهيري والأجواء المثالية في مثل هذه السباقات.
وقال البرطماني: «مع الحضور الجماهيري كانت هناك أيضاً حضور لشعارات كبار الملاك المعروفة على ساحة الهجن، مما أسهم في رفع وتيرة المنافسة، كما لفت الأنظار أيضاً انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، وهذا بطبيعة الحال انعكس بشكل إيجابي على أداء الهجن المشاركة في السباقات».
وأضاف: يعتبر اليوم الثاني لسن الحقايق، والذي شهد منافسة قوية مع حضور التوقيت الأفضل في جولتي سن الحقايق، وهو توقيت «شاهين»، ملك علي بن سلطان الهاشمي، صاحب الشوط الثاني من المجمل العام، وأيضاً «وقادة» بشعار سعيد بن شافي الوهيبي، صاحبة الشوط الأول، يعتبر توقيتها أفضل مقارنة بنفس الشوط يوم في اليوم السابق.
وتابع سعيد البرطماني: «وقادة» خاضت منافسة قوية على مشارف خط النهاية، ولكن قدرتها التحويلة كانت أفضل مما مكنتها من الانقضاض على الصدارة في الأمتار الأخيرة، وبالنسبة للشوط الثاني فإن «شاهين» صاحب التوقيت الأفضل، استلم المركز الأول من نصف المسافة مواصلاً تقدمه السريع مما جعله في وضع المنافسين، وأيضا تأكيداً على إمكاناته أثناء صدور التعليمات ليندفع بشكل سريع مما جعل الفارق كبيراً بينه وبين المنافسين.

 

مهرجان العين للهجن
العين
سباقات الهجن
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