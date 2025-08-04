التونسي الجوادي.. من شواطئ المرسى إلى قمة السباحة العالمية

سنغافورة (أ ف ب)

من شواطئ مدينة المرسى، على بُعد نحو 18 كلم من العاصمة تونس، كانت البداية التي أذنت بولادة بطل كانت تحيط به الآمال لخلافة ابن المدينة الساحلية وأسطورة السباحة التونسية أسامة الملولي.

وهكذا كان، فبعد تتويجه بذهبية سباق 800 م حرة ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية التي اختُتمت في سنغافورة، أضاف أحمد الجوادي ذهبية ثانية إلى سجلّه الناصع بحسم سباق 1500 م حرة في اليوم الختامي للمونديال.

ولم يكتف ابن العشرين عاماً بإحراز المعدن الأصفر فحسب، بل إنه سجّل في سباق 800 م حرة ثالث أفضل زمن في التاريخ 7:36.88 دقيقة، خلف الصيني جانغ لين صاحب الرقم القياسي 7:32.12 د والملولي بالذات صاحب ثاني أفضل زمن 7:35.37 دقيقة.

كما سجّل عاشر أفضل زمن في التاريخ في سباق 1500 م حرة 14:34.41 د، على لائحة تضم مواطنه الآخر أيوب الحفناوي ثالثاً.

وُلد الجوادي في مدينة المرسى في 30 مايو 2005، بدأ بممارسة السباحة عن عمر أربعة أعوام، وانضم إلى نادي المستقبل الرياضي بالمرسى المتعدد الاختصاصات الرياضية، واضعاً نصب عينيه الذهاب بعيداً في مسيرته.

وقال الجوادي في مقابلة قبل نحو عامين: «بدأت السباحة في المسبح البلدي في المرسى. تتلمذت على يدي العديد من المدربين أصحاب الفضل عليّ».

وأضاف: «أحلم بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية، أحلم بخوض سباق نهائي فيها، ثم إحراز ميدالية، ولاحقاً تحقيق ذهبية أولمبية ومونديالية».

بالتأكيد لم يكن تحقيق أحد أهدافه بالظفر بالذهب المونديالي وليد صدفة، بل هو نتاج ساعات من التدريب والعمل الجاد والإصرار والعزيمة، إضافة إلى الالتزام وتنفيذ نصائح وتعليمات مدربه الفرنسي الشهير فيليب لوكا الذي يُشرف عليه بعد انتقاله إلى فرنسا لإكمال دراسته والالتحاق بفريق مارتيج.

وعلّق بعد تتويجه بسباق 1500 م حرة «الكثير من الألم، والكثير من المعاناة، كنت أعلم أن الجميع يعاني والجميع يشعر بالألم».

وتابع: «لم أكن الوحيد، حاولت فقط أن أكون الأقوى ذهنياً كان سباقاً جيداً، لأن جميع السباحين قدموا أداء رائعاً وحاولوا الفوز به».

وأردف: «شعرت بألم شديد في جسدي، كان الأمر مؤلماً، لكن في رأسي أريد هذه الميدالية، أريد الفوز بها، الأمر بهذه البساطة».

وأهدى الجوادي التتويج في سباق 800 م حرة إلى الحفناوي «هذه المرة للحفناوي - إنه يمر بأوقات عصيبة الآن».

ومن المعلوم أن الأخير، وهو بطل أولمبي، في أولمبياد طوكيو صيف 2021، وعالمي، في فوكووكا اليابانية 2023، أُوقف لمدة 21 شهراً في أبريل 2024 حتى يناير 2026، بسبب إخفاقه ثلاث مرات في الكشف عن مكان تواجده في اختبارات الكشف عن المنشطات خارج المنافسات.