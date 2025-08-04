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الرياضة

دبا الحصن يبدأ معسكر الإعداد في مصر

دبا الحصن يبدأ معسكر الإعداد في مصر
4 أغسطس 2025 17:43

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026، غادرت بعثة فريق دبا الحصن إلى جمهورية مصر العربية، لبدء معسكر إعداد يمتد حتى 23 من أغسطس الجاري، وسط تطلعات كبيرة لتعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، وتجهيزه بصورة مثالية للمنافسة المقبلة.
ويترأس بعثة الفريق أحمد مراد علي الأميري، رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول بالنادي، وتضم البعثة 25 لاعباً من عناصر الفريق الأساسية والواعدة، بقيادة المدرب المصري طارق السيد، والذي يتولى الإشراف على البرنامج الفني والإعدادي للمعسكر.
ويُعد هذا المعسكر الخارجي محطة رئيسة في البرنامج التحضيري للفريق، حيث يتضمن 4 مباريات ودية متدرجة المستوى مع أندية مصرية، تبدأ أولها يوم السبت المقبل، وتختتم يوم السبت 23 أغسطس، موعد نهاية المعسكر، وتم اختيار هذه المباريات بعناية لقياس تطور الأداء الفني، ومنح اللاعبين فرص الاحتكاك وتطبيق الخطط التكتيكية التي يعتمدها الجهاز الفني.
وأكد أحمد مراد الأميري أن المعسكر الخارجي يأتي في إطار خطة استراتيجية أعدها النادي مسبقاً، تتضمن جدولاً زمنياً مكثفاً يجمع بين الجوانب البدنية والفنية والنفسية، حيث تشمل الخطة تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى محاضرات فنية تحليلية لقراءة المباريات والتكتيكات، بما يعزز من وعي اللاعبين داخل الملعب ويمنحهم الثقة في خوض المنافسات الرسمية.
وأضاف رئيس البعثة أن الأهداف من هذا المعسكر تتجاوز الإعداد البدني فقط، بل تشمل تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، وبناء وحدة فنية قادرة على تطبيق فكر المدرب طارق السيد، وخلق توليفة منسجمة بين اللاعبين الجدد وعناصر الخبرة، بما يضمن دخول الموسم بقوة وثبات.
من جانبه، أشار المدرب طارق السيد إلى أن اختيار مصر لإقامة المعسكر يعود إلى توفر البنية التحتية الرياضية عالية الجودة، وتنوع الفرق التي يمكن مواجهتها ودياً، ما يوفّر بيئة محفزة للتجريب والتطوير، كما أعرب عن ارتياحه لروح الالتزام والانضباط التي لمسها من اللاعبين منذ انطلاق الاستعدادات الأولية.

جمهورية مصر العربية
دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
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