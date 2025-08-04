راشفورد يسجّل أول أهدافه مع برشلونة

سيول (أ ف ب)

سجّل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد أول أهدافه مع برشلونة الإسباني، خلال الفوز الكبير للفريق الكتالوني في نهاية جولته الآسيوية على مضيفه دايجو الكوري الجنوبي 5-0 ودياً اليوم.

وكان برشلونة تغلّب على فيسيل كوبي 3-1 في اليابان وأف سي سيول 7-3 في كوريا الجنوبية.

وفي ظهوره الثالث مع برشلونة بعد انضمامه الشهر الماضي من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، نزل راشفورد (27 عاماً) بعد الاستراحة وهز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة من حافة المنطقة بعد تمريرة من إريك جارسيا.

سيطر برشلونة على المباراة ولم يسمح لمنافسه بالتسديد على المرمى طوال الدقائق التسعين.

وسجّل لاعب الوسط الدولي جافي (21 و45+1) والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (27)، فيما أضاف الشاب أنتونو فرنانديز الرابع مطلع الشوط الثاني (53).

ورغم عدم تسجيله، إلا أن النجم الشاب لامين جمال كان نشطاً، ولعب تمريرة حاسمة لجافي الذي افتتح التسجيل وأجبر الحارس على القيام بصدات عدة مميزة.

وأجرى المدرب الألماني هانسي فليك 11 تغييراً بين الشوطين في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة.

وشارك في الشوط الثاني الجناح السويدي الشاب روني بردغجي (19 عاماً) بعد قدومه من كوبنهاجن الدنماركي. ولد بردغجي في الكويت لأبوين سوريين من حلب، قبل الانتقال إلى السويد، وهو في السادسة من عمره.

تعرض في مايو 2024 لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب عاماً تقريباً، قبل أن يعود في مارس الماضي، علماً بأن النادي الكتالوني كان يفاوض لضمه قبل تعرضه للإصابة الخطيرة.

ويلعب برشلونة في 10 أغسطس الجاري مع كومو الإيطالي على كأس جوان جامبر، قبل أن يستهل مشواره في الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني أمام مضيفه مايوركا في السادس عشر منه.