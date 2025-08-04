الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدير «ماكلارين» عن منافسة بياستري ونوريس: «محتدمة وليست متوترة»!

مدير «ماكلارين» عن منافسة بياستري ونوريس: «محتدمة وليست متوترة»!
4 أغسطس 2025 18:30

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لاندو نوريس يحسم «جائزة المجر الكبرى للفورمولا- 1»
هامليتون «غاضب» من نفسه!

قال زاك بروان، مدير فريق ماكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه يتوقع احتدام المنافسة مجدداً بين ثنائي الفريق، البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري هذا الموسم، في الوقت الذي يسود فيه التوتر داخل الفريق من أجل التتويج بلقب البطولة.
ويدخل نوريس العطلة الصيفية لسباقات فورمولا-1، بفارق 9 نقاط خلف بياستري في الترتيب العام، وذلك بعد تحقيقه الفوز الثالث في آخر أربع مشاركات له، وذلك في سباق المجر الأحد.
وكاد بياستري أن يفوز على نوريس في اللفة قبل الأخيرة خلال محاولتهما تحقيق الفوز، كما حدثت مطاردة أخرى بين سائقي ماكلارين في حلبة «ريد بول» في يونيو الماضي، بعد أسبوعين من اصطدام نوريس ببياستري من الخلف في كندا.
وقال براون: «هناك تنافس محتدم، لكن ليس هناك أي توتر».
وأضاف: «مع تزايد المنافسة من المؤكد أن التوتر سيزيد، ونتوقع أن يحدث ذلك، لكنني واثق من أن الأمر لن يكون متعمداً، وهو ما يؤدي إلى وجود خلافات».
وأوضح براون: «لا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف بينهما، وذلك بسبب الثقة والاحترام المتبادلين، نحن محظوظون للغاية بوجود هذين الشخصين لدينا وأتطلع إلى المنافسة بينهما، إنهما أحرار في ذلك وإذا حدث أمر ما سنتعامل معه».
وتابع: «الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة، نحن نلتقي كل يوم أحد صباحاً، وهما يعرفان أسلوب بعضهما، ونحن نتعامل معهما بشفافية تامة».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاندو نوريس
أوسكار بياستري
آخر الأخبار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
علوم الدار
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ62 للمساعدات وتُدخل 40 شاحنة غذائية إلى غزة
اليوم 19:44
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
الرياضة
إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
اليوم 19:43
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
الأخبار العالمية
رئيس وزراء لاوس يستقبل سفير الإمارات
اليوم 19:32
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
الرياضة
معسكرات الإعداد الخارجية تدعم تحضيرات أندية «الأولى» للموسم الجديد
اليوم 19:30
مصفاة نفط روسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©