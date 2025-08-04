مدير «ماكلارين» عن منافسة بياستري ونوريس: «محتدمة وليست متوترة»!

لندن (د ب أ)

قال زاك بروان، مدير فريق ماكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه يتوقع احتدام المنافسة مجدداً بين ثنائي الفريق، البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري هذا الموسم، في الوقت الذي يسود فيه التوتر داخل الفريق من أجل التتويج بلقب البطولة.

ويدخل نوريس العطلة الصيفية لسباقات فورمولا-1، بفارق 9 نقاط خلف بياستري في الترتيب العام، وذلك بعد تحقيقه الفوز الثالث في آخر أربع مشاركات له، وذلك في سباق المجر الأحد.

وكاد بياستري أن يفوز على نوريس في اللفة قبل الأخيرة خلال محاولتهما تحقيق الفوز، كما حدثت مطاردة أخرى بين سائقي ماكلارين في حلبة «ريد بول» في يونيو الماضي، بعد أسبوعين من اصطدام نوريس ببياستري من الخلف في كندا.

وقال براون: «هناك تنافس محتدم، لكن ليس هناك أي توتر».

وأضاف: «مع تزايد المنافسة من المؤكد أن التوتر سيزيد، ونتوقع أن يحدث ذلك، لكنني واثق من أن الأمر لن يكون متعمداً، وهو ما يؤدي إلى وجود خلافات».

وأوضح براون: «لا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف بينهما، وذلك بسبب الثقة والاحترام المتبادلين، نحن محظوظون للغاية بوجود هذين الشخصين لدينا وأتطلع إلى المنافسة بينهما، إنهما أحرار في ذلك وإذا حدث أمر ما سنتعامل معه».

وتابع: «الأمر لا يمثل مشكلة كبيرة، نحن نلتقي كل يوم أحد صباحاً، وهما يعرفان أسلوب بعضهما، ونحن نتعامل معهما بشفافية تامة».