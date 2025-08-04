الإثنين 4 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري

إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري
4 أغسطس 2025 19:43

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يتعاقد مع المهاجم الشاب ويل رايت
أموريم يشيد بالوافد الجديد!

ذكر تقرير إخباري، اليوم، أن إيفرتون توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم لاعب الوسط كيرنان دوسبري هال، وذلك بعدما رفض ساوثهامبتون عرضه لضم الجناح تايلر ديبلنج.
وأوضحت قناة «سكاي سبورتس» أن قيمة الصفقة 25 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قد تزيد إلى 29 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب قريباً للفحص الطبي مع ناديه الجديد.
ويعد الحصول على لاعب وسط جديد أولوية كبيرة بالنسبة لديفيد مويز، المدير الفني لفريق إيفرتون، إلى جانب لاعب وسط مدافع، حيث يعد النيجيري ولفريد نديدي، لاعب وسط ليستر سيتي، من المفضلين في ذلك المركز بالنسبة لإيفرتون.
وكان دوسبري هال قد انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي، بعدما تألق مع ليستر سيتي بطل دوري البطولة «شامبيونشيب»، وشارك في 36 مباراة في المجمل، لكنه لم يشارك في أساسي سوى في اثنين منها.
وعلى الجانب الآخر فإن عرض إيفرتون الأولي لضم ديبلينج بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مع ثمانية ملايين إضافية، وهي تزيد على العرض السابق الذي قدمه إيفرتون وقيمته 27 مليون. وكان ساوثهامبتون قد زعم في وقت سابق أنه سيبيع لاعبه البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لكن من المتوقع أن تصل قيمته إلى 45 مليوناً.

إيفرتون
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
رجل يسير أمام مبنى السفارة الأميركية في بورت أو برانس، عاصمة هايتي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات عنيفة تفرض إغلاق السفارة الأميركية في هايتي
اليوم 22:47
بعوضة ناقلة لفيروس غرب النيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس غرب النيل في إيطاليا
اليوم 22:47
محمد بن سلمان يستقبل أحمد عبدالله الأحمد الصباح
الأخبار العالمية
ولي عهد السعودية ورئيس وزراء الكويت يستعرضان التعاون الثنائي
اليوم 22:30
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
جنوب أفريقيا تبحث عن أسواق بديلة لمواجهة الرسوم الأميركية
اليوم 22:23
رؤساء وزراء الدول الثلاث في لقاء سابق عقب مؤتمر صحفي في ماليزيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محادثات في ماليزيا لإنهاء التوتر بين تايلاند وكمبوديا
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©