إيفرتون يتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم دوسبري

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري، اليوم، أن إيفرتون توصل إلى اتفاق مع تشيلسي لضم لاعب الوسط كيرنان دوسبري هال، وذلك بعدما رفض ساوثهامبتون عرضه لضم الجناح تايلر ديبلنج.

وأوضحت قناة «سكاي سبورتس» أن قيمة الصفقة 25 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قد تزيد إلى 29 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب قريباً للفحص الطبي مع ناديه الجديد.

ويعد الحصول على لاعب وسط جديد أولوية كبيرة بالنسبة لديفيد مويز، المدير الفني لفريق إيفرتون، إلى جانب لاعب وسط مدافع، حيث يعد النيجيري ولفريد نديدي، لاعب وسط ليستر سيتي، من المفضلين في ذلك المركز بالنسبة لإيفرتون.

وكان دوسبري هال قد انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي، بعدما تألق مع ليستر سيتي بطل دوري البطولة «شامبيونشيب»، وشارك في 36 مباراة في المجمل، لكنه لم يشارك في أساسي سوى في اثنين منها.

وعلى الجانب الآخر فإن عرض إيفرتون الأولي لضم ديبلينج بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مع ثمانية ملايين إضافية، وهي تزيد على العرض السابق الذي قدمه إيفرتون وقيمته 27 مليون. وكان ساوثهامبتون قد زعم في وقت سابق أنه سيبيع لاعبه البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لكن من المتوقع أن تصل قيمته إلى 45 مليوناً.