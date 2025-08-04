ماتيوس يدعو البايرن للاعتماد على مواهبه الشابة

برلين (د ب أ)

نصح الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، فريقه السابق بايرن ميونيخ بالاعتماد على شكل أكبر على مواهبه الخاصة، بدلاً من البحث عنها في الخارج.

وتعاقد النادي «البافاري» في الفترة الأخيرة مع لاعبين مثل جواو بالينيا وبريان سرقسطة، لكنهما شاركا بشكل نادر مع الفريق.

ويرى ماتيوس أن بايرن ميونيخ يحول دون انضمام المحترفين الشباب إلى أكاديمية الشباب الخاصة به، مما يعيق المسار الذي لطالما سعى إليه بايرن. وخلال المباراة الودية، التي فاز فيها بايرن على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف، اعتمد المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، على العديد من لاعبي أكاديمية الشباب مثل بول فانر (19 عاماً)، ولينارت كارل (17 عاماً) في التشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى البدلاء جونا كوسي- أساري (18 عاماً) وديفيد دايبر (18 عاماً) وكاسيانو كيالا (16 عاماً).

وكتب ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي» اليوم: «أتمنى أن يحصل لاعبون موهوبون مثل فانر وكارل على فرصة اللعب في المباريات الافتتاحية للدوري الألماني ضد لايبزج وأوجسبورج وهامبورج».

وأضاف: «فانر لاعب موهوب يتمتع بقدرة على اللعب، ولهذا السبب يقال إن لديه فرصة الآن، لأنه يستطيع أيضاً اللعب في مركز جمال موسيالا».