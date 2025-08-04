رينجرز يدعم صفوفه بالفنلندي أوليفر أنتمان

جلاسكو (د ب أ)

أعلن نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي اليوم تعاقده مع الجناح الفنلندي الدولي أوليفر أنتمان من صفوف جو أهيد إيجلز الهولندي.

وبات أنتمان البالغ من العمر 23 عاماً تاسع صفقات رينجرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبحسب شبكة «سكاي سبورتس» فإن قيمة الصفقة بلغت أربعة ملايين جنيه إسترليني.

وشارك أنتمان في 32 مباراة مع جو أهيد في الموسم الماضي من الدوري الهولندي وسجل ستة أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وقال أنتمان: «متحمس للغاية، لقد كانت أياما حافلة، لكنني سألتقي بالفريق اليوم، لذا أنا متحمس».

وأضاف: «عندما سمعت باهتمام رينجرز، شعرت بالسعادة فهو ناد كبير، ونادراً ما تتاح لك فرصة كهذه في الحياة».