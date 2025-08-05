الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يضرب بلباو مرتين في يوم!

ليفربول يضرب بلباو مرتين في يوم!
5 أغسطس 2025 07:34

ليفربول (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
دورتموند يريد تشوكوميكا من تشيلسي بـ «عقد دائم»
ليفركوزن يطلب مدافع إشبيلية


فاز ليفربول الإنجليزي  على ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 3-2، في ثاني مباراة ودية يخوضها الطرفين في يوم واحد فقط. 
وكان الفريقان لعبا معاً مرتين، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز ليفربول 4-1، ليكرر الأخير فوزه في التجربة الودية الثانية أمام الفريق الإسباني. 
وتقدم ليفربول عن طريق نجمه المصري وهدافه محمد صلاح في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بلباو التعادل عن طريق أويهان سانسيت في الدقيقة 29 .
وفي الدقيقة 55 سجل كودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول، لكنه سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه لمصلحة بلباو في الدقيقة 65 .
ونجح جاكبو في تعويض ذلك في الدقيقة 77، حينما سجل الهدف الثالث لفريقه، ليفوز بالمباراة الثانية  على التوالي. 
ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق كريستال بالاس في مباراة  الدرع الخيرية يوم السبت المقبل، قبل أن يفتتح مشواره في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بورنموث 15 من الشهر الجاري. 
على الجانب الآخر، سيخوض أتليتك بلباو مواجهة ودية أمام أرسنال الإنجليزي يوم السبت المقبل، ثم يفتتح مشواره في بطولة الدوري الإسباني، بعد ذلك بعشرة أيام أمام إشبيلية. 

ليفربول
محمد صلاح
أتلتيك بلباو
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس
بورنموث
أرسنال
إشبيلية
آخر الأخبار
العالم يسابق الزمن في جنيف للتوصل إلى معاهدة لوقف التلوث البلاستيكي
الأخبار العالمية
العالم يسابق الزمن في جنيف للتوصل إلى معاهدة لوقف التلوث البلاستيكي
اليوم 07:54
«أميركا المفتوحة» تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من سينسيناتي
الرياضة
«أميركا المفتوحة» تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من سينسيناتي
اليوم 07:52
"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
التعليم والمعرفة
"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
اليوم 07:47
دورتموند يريد تشوكوميكا من تشيلسي بـ «عقد دائم»
الرياضة
دورتموند يريد تشوكوميكا من تشيلسي بـ «عقد دائم»
اليوم 07:45
ليفركوزن يطلب مدافع إشبيلية
الرياضة
ليفركوزن يطلب مدافع إشبيلية
اليوم 07:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©