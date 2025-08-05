ليفركوزن يطلب مدافع إشبيلية

لندن (د ب أ)



أبدى نادي باير ليفركوزن الألماني رغبته في التعاقد مع المدافع الفرنسي لويك بادي من إشبيلية الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت محطة«آر إم سي» أن ليفركوزن تواصل مع إشبيلية لاكتشاف إمكانية التعاقد مع بادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج إشبيلية إلى مبلغ 30 مليون يورو لخروج المدافع البالغ من العمر 25 عاماً، والذي شارك مؤخراً للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي.

وبعد أن لعب في الدوري الفرنسي والإنجليزي والإسباني، يستعد المدافع الفرنسي لخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني، ووفقاً لما ذكرته «آر إم سي» فإن ليفركوزن تواصل مع النادي الإسباني لمعرفة شروطه حول رحيل المدافع الشاب.

ويفتتح ليفركوزن مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة هوفنهايم 23 من الشهر الجاري.