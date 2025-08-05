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الرياضة

«أميركا المفتوحة» تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من سينسيناتي

«أميركا المفتوحة» تجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من سينسيناتي
5 أغسطس 2025 07:52

نيويورك (رويترز) 

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أكد منظمو بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس لوسائل الإعلام الأمريكية أن نوفاك ديوكوفيتش انسحب من البطولة للعام الثاني على التوالي.
وقرر اللاعب، الذي حصد 24 لقباً للبطولات الأربع الكبرى، الانسحاب من البطولة الاستعدادية التي تسبق بطولة أميركا المفتوحة بعد خروجه من الدور قبل النهائي لبطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون على التوالي، حيث خسر في المرتين على يد المصنف الأول عالمياً يانيك سينر.
وانسحب ديوكوفيتش أيضاً من بطولة سينسيناتي العام الماضي، رغم أنه كان حامل اللقب بعد فترة وجيزة من انتصاره في منافسات الفردي في أولمبياد باريس.
وستقام بطولة أميركا المفتوحة للتنس في الفترة من 24 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك. 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة
نوفاك ديوكوفيتش
سينسيناتي
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