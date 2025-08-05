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الرياضة

نيمار يسجل «هدفين» للمرة الأولى منذ 3 سنوات

نيمار يسجل «هدفين» للمرة الأولى منذ 3 سنوات
5 أغسطس 2025 08:10

علي معالي (أبوظبي)

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للمرة الأولى منذ 3 سنوات، سجل نيمار هدفين في مباراة فاز فيها سانتوس على يوفنتود 3-1 في الجولة الـ 18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وحصل نيمار بحسب موقع «سوفاسكور» المعروف في الإحصائيات على أعلى درجة في المباراة بـ (8.7 من 10)، وقدم نيمار أفضل أداء له منذ فترة طويلة.
يمتلك نيمار سلسلة من 5 مباريات متتالية، وهو ما لم يتم القيام به منذ 2022، والثنائية في شباك يوفنتود هي أيضاً المرة الأولى، التي يسجل فيها أكثر من هدف على مستوى النادي منذ فوز باريس سان جيرمان 7-1 على ليل في أغسطس 2022، وفي جميع المسابقات.
وهذه هي أقرب مرة يسجل فيها نيمار هدفين منذ الفوز 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك في سبتمبر 2023.
وبهذا الفوز المهم صعد سانتوس إلى المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة، وهرب من منطقة الخطر التي أحاطت بالفريق منذ فترة.

نيمار دا سيلفا
الدوري البرازيلي
سانتوس
منتخب البرازيل
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