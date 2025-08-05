سيلفا: مانشستر سيتي يُعول على جماهيره لإعادة «ذروة النجاح»

لندن (د ب أ)



أكد البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه يعول بشكل كبير على الجماهير في الموسم المقبل، حيث يتطلع «السيتي» إلى بلوغ ذروة النجاح مرة أخرى.

أنهى «السيتي» الموسم الماضي بقوة، حيث تأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق سبعة انتصارات وتعادلين خلال آخر عشر مباريات، لكن مسيرة الفريق لم تكن على قدر التوقعات، حيث خرج «خالي الوفاض» من دون أي ألقاب، بعد نجاح باهر شهده الفريق في عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث تُوج بثلاثية تاريخية في موسم 2022-2023، بجانب التتويج بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدرك سيلفا أحد قادة مانشستر سيتي، التوقعات العالية للموسم الجديد، وأهمية الجماهير في دفع الفريق إلى الأمام.

ويستعد مشجعو مانشستر سيتي، للتوافد إلى ملعب الفريق الثلاثاء لحضور فعالية «عودة مانشستر سيتي»، التي تقدمها شركة «الاتحاد للطيران».

يهدف هذا الحدث إلى إثارة حماس الجماهير بشأن عودة كرة القدم المحلية من خلال منحهم فرصة لمشاهدة تدريبات الفريق، بما في ذلك مشاهدة الظهور الأول للاعبين الجدد.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن سيلفا قوله «لم يكن الموسم الماضي كما كنا نتمناه، وهذا هو الشعور نفسه الذي يشعر به اللاعبون والمشجعون على حد سواء». وأضاف: «لكن الموسم المقبل هو فرصة لطي الصفحة والبدء من جديد، نحن نركز بشدة على التحسن والمنافسة على الألقاب مرة أخرى، وهو أمر متأصل في هوية هذا النادي وهذا الفريق».

وقال: «نبدأ الموسم الجديد بجلسة تدريبية مفتوحة مع جماهيرنا، ونتطلع جميعا إلى ذلك، مشجعونا مهمون جداً لكل ما نقوم به في كل مباراة والعواطف التي نشعر بها على أرض الملعب، يشعرون بها هم أيضاً، وقضينا وقتاً رائعاً معاً على مدار مواسم عديدة، وشاركنا هذه اللحظات الرائعة معاً، نريد المزيد منها ونحن نستعد للموسم الجديد».