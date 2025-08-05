كلباء يُكمل قائمة الأجانب بضم الإيراني محمد محبي

فيصل النقبي (كلباء)

أعلن نادي كلباء تعاقده رسمياً مع الجناح الدولي الإيراني محمد محبي، قادماً من نادي سباهان الإيراني، ليكمل قائمة الفريق من اللاعبين الأجانب للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

ويُعد محبي، البالغ من العمر 25 عاماً، رابع لاعب إيراني في صفوف كلباء حالياً، إلى جانب مواطنيه شهر‌يار مغانلو وأحمد نور الله وسامان قدوس، حيث يتمتع اللاعب الجديد بسرعة عالية ومهارات فنية مميزة في صناعة وتسجيل الأهداف من الجهة اليمنى.

وجاء التعاقد مع محبي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز قدراته الهجومية بخيارات متنوعة، وللاستفادة من الانسجام المتوقع بينه وبين زملائه من اللاعبين الإيرانيين، بما يدعم تطلعات الفريق في تقديم موسم قوي والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري.