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الرياضة

آل علي يحصد فضية مونديال الدراجات المائية بالمجر

آل علي يحصد فضية مونديال الدراجات المائية بالمجر
5 أغسطس 2025 08:41

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق المتسابق الإماراتي الناشئ علي آل علي، إنجازاً بارزاً، بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للدراجات المائية لفئة «سكي ناشئين 3.3»، والتي أقيمت في مدينة جيورزامولي بجمهورية المجر، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي الناشئين من مختلف دول أوروبا وآسيا.
وتمكن آل علي (13 عاماً) من جمع 64 نقطة خلال ثلاث جولات تنافسية قوية، متفوقاً على عدد من المتسابقين من مدارس رياضية مختلفة، في مقدمتها فرنسا وسويسرا واليابان، فيما أحرز المركز الأول المتسابق الإستوني أندر هوبيرت لوري، وجاء المجري لايوس كوموني في المركز الثالث، والفرنسي ماكسيم أرثبيز في المركز الرابع.
وأعرب علي آل علي عن فخره الكبير برفع علم دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي، موجهاً شكره لوالده عيسى آل علي على دعمه، واتحاد الرياضات البحرية على رعايته وتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب الناشئة، وقال: «أهدي هذا الإنجاز لدولة الإمارات.. المنافسة كانت صعبة، لكن الإصرار والدعم الذي تلقيته ساهما في تحقيق هذه النتيجة».
وتُعد بطولة المجر إحدى المحطات الرسمية المعتمدة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية uim، وتهدف إلى دعم وتأهيل فئات الناشئين للانتقال إلى المشاركات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة العالم المفتوحة التي تُقام سنوياً في الولايات المتحدة الأميركية.
ويُعد هذا الإنجاز استمراراً لحضور الرياضات البحرية الإماراتية على الساحة الدولية، ومؤشراً على بروز جيل جديد من الرياضيين القادرين على تحقيق الإنجازات في كبرى البطولات العالمية.

الدراجات المائية
المجر
بطولة العالم للدراجات المائية
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