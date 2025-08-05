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الرياضة

«البطاطا» مكافأة التألق في الدوري الدانماركي!

«البطاطا» مكافأة التألق في الدوري الدانماركي!
5 أغسطس 2025 09:13

 
علي معالي (أبوظبي)

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«مكافأة غريبة» في الدوري الدانماركي لكرة القدم، حصل عليها ماكسيم سولاس، قلب دفاع سونديريوسك في مواجهة نوردشايلاند، والتي انتهت 3-2 لمصلحة سولاس، وما جذب أكبر عدد من الاهتمام، لم يكن أداء سولاس المتميز في الملعب، بل الجائزة غير التقليدية، حيث حصل اللاعب الفرنسي «26 عاماً» على 55 كيلو من البطاطا، وهي هدية رمزية لأنه الأفضل في اللقاء.
ورغم المفاجأة، بدا أن سولاس فرح بالهدية، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي هذه «اللفتة الغريبة» في ملاعب الكرة بشكل عام، خاصة أن موقع النادي قام بنشر صورة اللاعب مع البطاطا، ويعد الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم، بعدما خسر مباراة، وتعادل في مثلها، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، محتلاً المركز السابع في الترتيب العام.

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