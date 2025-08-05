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الرياضة

ريال مدريد وفينيسيوس.. «نفاد الصبر»!

ريال مدريد وفينيسيوس.. «نفاد الصبر»!
5 أغسطس 2025 09:23

معتز الشامي (أبوظبي)

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يُثير مستقبل فينيسيوس جونيور تساؤلات جديدة في ريال مدريد، ورغم أن تقاريرَ صدرت في يناير الماضي أشارت إلى التوصل إلى اتفاقٍ شفهيٍ لتمديد عقده، إلا أن الأشهرَ مرت، ولم يُوقّع العقد، وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن المشكلة تكمن في الشروط المالية، حيث يسعى «فيني» للحصول على راتب مماثل لكيليان مبابي، وهو الأمر الذي أفادت التقارير أن النادي غير راغب في مطابقته.
وأثار هذا تكهنات جديدة بشأن عروض محتملة من الدوري السعودي، حيث لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن، لكن الاهتمام ربما يزداد إذا استمرت التوترات في النمو، ووسط صمت النادي، قرر مدافع ريال مدريد السابق رافا ألكورتا التحدث بصراحة، في مقابلة مع برنامج «إل لارجويرو» عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية، حيث حذّر فينيسيوس من مخاطر المبالغة في الضغط، وقال: «الآن ليس الوقت المناسب للضغط على فلورنتينو، ورأينا جميعاً ما حدث مع سيرجيو راموس».
ولا تزال قضية راموس حاضرة، حيث كان القائد السابق يتفاوض على تجديد عقده في عام 2021، وكان يبدو أنه على وشك الاكتمال، لكن النادي سحب العرض فجأة، وكانت الرسالة واضحة مع فلورنتينو بيريز، لا أحد يعلو على المؤسسة.
ورغم أن تشابي ألونسو يعتبره جزءاً أساسياً من مستقبل النادي، إلا أن فينيسيوس لا يزال غير راضٍ عن العرض الحالي، وبينما يبدو رحيله في الصيف مستبعداً، إلا أن التوتر يتزايد.
وفي ريال مدريد، يبقى تجديد عقد فينيسيوس أولوية، ولكن ليس بأي ثمن، وعندما يُصدر شخص مثل ألكورتا تحذيراً علنياً، فهذا مؤشر على أن صبر بيريز ربما ينفد.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
تشابي ألونسو
كيليان مبابي
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الدوري السعودي
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