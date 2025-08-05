مورينيو يطارد «3 نجوم» من ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



لا يضيّع جوزيه مورينيو الوقت، بعد انضمامه إلى فنربخشة، يسعى المدرب البرتغالي لترك بصمته في «الميركاتو الصيفي»، حيث وضع نصب عينيه ثلاثة لاعبين من ريال مدريد: رودريجو جوس، وديفيد ألابا، وإبراهيم دياز، ويريد مورينيو إثراء كرة القدم التركية بلاعبين من الطراز الرفيع، والمنافسة بقوة في الدوري المحلي والأوروبي.

ويستغل مورينيو، الذي أدار ريال مدريد بين 2010 و2013، علاقته بالنادي لإقناع معارفه السابقين بالانتقال إلى إسطنبول، ووفقاً لتقارير من تركيا وإسبانيا، طلب المدرب البرتغالي شخصياً التعاقد مع إبراهيم دياز بوصفه أولوية، لكن الفرص تبدو ضئيلة، إذ تشير التقارير إلى أن المغربي يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد بعد موسم جيد، رغم أنه من المتوقع أن يلعب دوراً أقل في الموسم المقبل.

ولا شك أن رودريجو هو الاسم الأكثر طموحاً في القائمة، ومن غير المرجح أن يفكر اللاعب البرازيلي، الذي تسعى إليه أندية كبيرة مثل ليفربول وأرسنال، في الانتقال إلى تركيا، لكن فنربخشة يملك الإمكانيات المالية الكافية لمحاولة ضمه، ويبدو أن ديفيد ألابا يُعد أيضاً خياراً، رغم أن النادي عزز بالفعل دفاعه، ويجعل التعاقد معه أقل أولوية، ومع وصول مواهب شابة مثل فرانكو ماستانتونو وألفارو كاريراس، أصبح لدى ريال مدريد الآن 25 لاعباً في قائمته، ووفقاً للوائح يتعين على النادي التخلي عن بعضهم، ويريد مورينيو استغلال الفرصة لضم أسماء لامعة إلى فنربخشة قبل إغلاق سوق الانتقالات.