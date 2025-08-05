الرميثي يحصد جائزة «الجولة الواحدة» لقفز الحواجز في أبوظبي



أبوظبي (وام)



أحرز الفارس راشد محمد الرميثي، جائزة منافسة قفز الحواجز بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 130 سم، في ثاني أيام الأسبوع السابع بأكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق.

واشتملت فعاليات الأسبوع على 10 منافسات لجميع فئات الفرسان، وخيول القفز الصغيرة عمر 4 و5 و6 سنوات، يومي السبت والأحد، وتوج الفائزين فيها محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية.

وأقيمت أولى المنافسات يوم السبت، بمواصفات المرحلتين الخاصة، وفاز بها الفارس داؤود بورزايل مع «لامارا»، بينما أقيمت الثانية على حواجز الـ130 سم الأحد، بمواصفات الجولة الواحدة، وتصدرها الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرميس ديلا بلانكوري»، بزمن 58.02 ثانية.

وتصدر الفارس عبدالله حمد الكربي مع «سيمبا»، منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، كما تجدد التنافس بين 14 فارساً أكملوا الجولة دون خطأ، وأولهم الفارس أسامة الزبيبي والفرس «ليدي فيرست».

وتنافست 5 خيول صغيرة، نجحت 3 منها في إكمال المرحلتين دون خطأ، أولها «ليبولادينو» بقيادة الفارس فراس حمامة.

وشهدت المنافسة الثانية على حواجز الـ120 سم، بمواصفات الجولة الواحدة، فوز الفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، بينما خاض التنافس للمرة الثانية 15 فارساً، وأكمل الجولة 6 فرسان دون خطأ، وحسب الشروط، تم احتسابهم كفائزين من لجنة التحكيم، وتنافست فيها 6 خيول صغيرة عمر 6 سنوات، وحقق «ليبولادينو»، ثنائية بقيادة الفارس فراس حمامة.

وشهدت منافسة المرحلتين الخاصة للفرسان المبتدئين والأشبال، والخيول الصغيرة عمر 4 سنوات، فوز الفارس سلطان ماجد الجهوري بالمركز الأول مع «هيرمس دو ماريبوسا».

وقدم جواد الـ5 سنوات «كوميت» بقيادة عبدالله عبد العزيز، مشاركة منفردة وأكملها بنجاح دون خطأ، وفي المنافسة الثانية من مرحلتين خاصتين، تمكن الفارس أحمد بكّار مع «مكسيم مانو» من حسم الفوز.

ونجح «إلينور»، بقيادة الفارس هشام غريب، في تصدر منافسة الخيول عمر 4 سنوات، بينما فاز الفارس صالح مفرج الكربي مع «أس كيه أس أريزونا توب»، بالمركز الأول في منافسة المرحلتين الخاصة مفتوحة المشاركة للفرسان من فئة المبتدئين المتقدمة (3)، والمبتدئين والأشبال.

وشهدت منافسات الخيول عمر 5 سنوات، فوز «بتيفو زد» بقيادة الفارسة إيما فيكتوريا، وفي المنافسة الثانية بذات المواصفات ولنفس الفئات بمسار بحواجز تراوح ارتفاعها بين (105 و110) سم، حقق المركز الأول الفارس محمد ناصر مع «بيرغراف».