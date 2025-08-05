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الرياضة

اتحاد القوس والسهم يشارك في مونديال كوريا الجنوبية

اتحاد القوس والسهم يشارك في مونديال كوريا الجنوبية
5 أغسطس 2025 10:30

 
الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد القوس والسهم، مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للرجال والسيدات في كوريا الجنوبية، من 5 إلى 13 سبتمبر القادم.
واعتمدت اللجنة الفنية في الاتحاد قائمة اللاعبين للمشاركة في معسكر التحدي الآسيوي في كوريا الجنوبية، من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، وتضم عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار«القوس المحدب رجال»، ومها عبدالرحيم، وحصة يعقوب العوضي، وفاطمة محمد البلوشي «القوس المحدب سيدات»، بينما يشرف على المنتخب المدربة سونج مي جين.
وأوضح الاتحاد أن المعسكر يمثل أفضل مرحلة من الإعداد للاستحقاقات القادمة، لما يتضمنه من برامج تدريبية متطورة، في أفضل ميادين القوس والسهم، ويتيح للاعبين رفع مستويات التركيز البدني والذهني.
وأكدت الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، أن الإنجاز المميز والكبير لأبطال المنتخب في كأس أوروبا للشباب، «سلوفينيا 2025»، وبطولة كأس وسط أوروبا، بسلوفينيا أيضاً، وحصد 9 ميداليات في البطولتين، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، يجسد التطور الكبير الذي حققته اللعبة، وارتفاع مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت خلال استقبال بعثة المنتخب في مطار دبي، بحضور مطر الراشدي، رئيس لجنة المنتخبات، إن هذا الإنجاز يعد دافعاً قوياً قبل الاستحقاقات الدولية القادمة.

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