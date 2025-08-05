ريال مدريد يفتح المزاد على رودريجو!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع ازدياد حرارة الانتقالات الصيفية، أصبح مستقبل النجم البرازيلي رودريجو جوس في ريال مدريد غامضاً مرة أخرى، وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي، ورغم أن «الريال» لم يُعلن عن رغبته في ضمه، إلا أن تقريراً من صحيفة «آس» الإسبانية يُشير إلى استعداد النادي للتفاوض إذا قُدّم عرض يتجاوز 90 مليون يورو «104 ملايين دولار».

ويُقال إن ليفربول هو الأكثر اهتماماً، وبعد بيع لويس دياز، يبحث النادي الإنجليزي عن «جناح جديد»، ويرى أن رودريجو هو «الخيار الأمثل»، إضافة إلى «الريدز» ارتبط اسم اللاعب «24 عاماً» بأندية مثل أرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي، وخاض رودريجو موسماً متقلباً، بدأ بقوة، لكن مستواه تراجع بعد ديسمبر.

ولم يشارك أساسياً تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، سوى في مباراة واحدة في كأس العالم، حيث كان نظام 3-5-2 الذي اعتمده المدرب يُبقيه غالباً على مقاعد البدلاء، ورغم الغموض يُصرّ رودريجو على البقاء في النادي، والمُنافسة على مركزه، والفوز بالألقاب مع ألونسو الذي يراه لاعباً مهماً، ومع ذلك لا يمكن تجاهل وجود بعض القلق لدى النجم البرازيلي بشأن الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي.

ولم يُدرج ريال مدريد اللاعب للبيع، لكن عرضاً بقيمة 90 مليون يورو ربما يُغير كل شيء، في صيف مليء بالتحركات ذات المخاطر العالية، يتوقف الأمر على من يُقدم العرض المناسب، وليفربول يُراقبه بالفعل.