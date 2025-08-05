الثلاثاء 5 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلوت: «إبداع» فيرتز يعوض رحيل أرنولد

سلوت: «إبداع» فيرتز يعوض رحيل أرنولد
5 أغسطس 2025 10:54

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يفتح المزاد على رودريجو!
مورينيو يطارد «3 نجوم» من ريال مدريد!


قال أرني سلوت، مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد ترك الفريق بحاجة للإبداع، لكن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز يمكن أن يساعد في تعويض هذا النقص.
وحطم ليفربول رقمه القياسي في الانتقالات في يونيو الماضي بتعاقده مع فيرتز وتعزيز خياراته الهجومية، إذ سجل الدولي الألماني 57 هدفاً، وقدم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع باير ليفركوزن.
ولعب فيرتز بقميص ليفربول للمرة الأولى في أنفيلد الاثنين، وقدم أداءً مثيراً للإعجاب في فوز نادي مرسيسايد 3-2 على بلباو الإسباني في مباراة ودية، استعداداً للموسم الجديد.
وقال سلوت للصحفيين: «أعتقد أن هناك دائماً مجالاً للتحسين في كل جانب، وكما ذكرت، في رأيي أننا أضفنا بعض الأسلحة الجديدة، لذلك، يتمتع فلوريان فيرتز بقدر كبير من الإبداع في الثلث الهجومي، فقدنا الكثير من الإبداع في الدفاع برحيل ترينت ألكسندر-أرنولد، كانت تمريراته العرضية وخياراته عند الركض مميزة للغاية، أعتقد أن فلو يملك هذه الجودة أيضاً في مركز مختلف تماماً، ولكنه يجلب هذا الإبداع، وسرعة هوجوإيكيتيكي وكذلك سرعة الظهيرين ميلوش كيركيز وجيريمي فريمبونج.
وكان ليفربول، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب 20 مرة، مشغولاً في سوق الانتقالات؛ إذ يتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي.
وقال سلوت إنه من الضروري تعزيز الفريق، ومنافسونا لا يكتفون بالجلوس مكتوفي الأيدي، لا يقتصر الأمر على سعيهم للتحسين فحسب، بل تعاقدوا أيضاً مع العديد من اللاعبين كما فعلنا جميعاً، لذلك من المتوقع أن يكون الدوري الممتاز مثيراً العام المقبل أيضاً.
ويواجه ليفربول فريق كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة درع المجتمع يوم الأحد المقبل، قبل أن يبدأ الدفاع عن لقب الدوري ضد بورنموث على ملعب أنفيلد في 15 أغسطس الحالي. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بلباو
أرني سلوت
فلوريان فيرتز
ترينت ألكسندر أرنولد
ريال مدريد
آخر الأخبار
«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن
الرياضة
«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن
اليوم 11:07
ريباكينا تضرب موعداً مع «المفاجأة» في مونتريال!
الرياضة
ريباكينا تضرب موعداً مع «المفاجأة» في مونتريال!
اليوم 11:00
نائب رئيس الوزراء المولدوفي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
نائب رئيس الوزراء المولدوفي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 11:00
11 دولة تشارك في «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص
الرياضة
11 دولة تشارك في «الفروسية الإقليمية» للأولمبياد الخاص
اليوم 11:00
فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار
الرياضة
فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار
اليوم 10:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©