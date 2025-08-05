سلوت: «إبداع» فيرتز يعوض رحيل أرنولد



ليفربول (رويترز)



قال أرني سلوت، مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد ترك الفريق بحاجة للإبداع، لكن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتز يمكن أن يساعد في تعويض هذا النقص.

وحطم ليفربول رقمه القياسي في الانتقالات في يونيو الماضي بتعاقده مع فيرتز وتعزيز خياراته الهجومية، إذ سجل الدولي الألماني 57 هدفاً، وقدم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع باير ليفركوزن.

ولعب فيرتز بقميص ليفربول للمرة الأولى في أنفيلد الاثنين، وقدم أداءً مثيراً للإعجاب في فوز نادي مرسيسايد 3-2 على بلباو الإسباني في مباراة ودية، استعداداً للموسم الجديد.

وقال سلوت للصحفيين: «أعتقد أن هناك دائماً مجالاً للتحسين في كل جانب، وكما ذكرت، في رأيي أننا أضفنا بعض الأسلحة الجديدة، لذلك، يتمتع فلوريان فيرتز بقدر كبير من الإبداع في الثلث الهجومي، فقدنا الكثير من الإبداع في الدفاع برحيل ترينت ألكسندر-أرنولد، كانت تمريراته العرضية وخياراته عند الركض مميزة للغاية، أعتقد أن فلو يملك هذه الجودة أيضاً في مركز مختلف تماماً، ولكنه يجلب هذا الإبداع، وسرعة هوجوإيكيتيكي وكذلك سرعة الظهيرين ميلوش كيركيز وجيريمي فريمبونج.

وكان ليفربول، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليعادل الرقم القياسي للفوز باللقب 20 مرة، مشغولاً في سوق الانتقالات؛ إذ يتطلع إلى البناء على نجاح الموسم الماضي.

وقال سلوت إنه من الضروري تعزيز الفريق، ومنافسونا لا يكتفون بالجلوس مكتوفي الأيدي، لا يقتصر الأمر على سعيهم للتحسين فحسب، بل تعاقدوا أيضاً مع العديد من اللاعبين كما فعلنا جميعاً، لذلك من المتوقع أن يكون الدوري الممتاز مثيراً العام المقبل أيضاً.

ويواجه ليفربول فريق كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة درع المجتمع يوم الأحد المقبل، قبل أن يبدأ الدفاع عن لقب الدوري ضد بورنموث على ملعب أنفيلد في 15 أغسطس الحالي.