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الرياضة

فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار

فوكس يمدد عقده مع سان أنطونيو بـ 228 مليون دولار
5 أغسطس 2025 10:57

 
سان أنطونيو (أ ب)

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توصل دي آرون فوكس، نجم سان أنطونيو سبيرز، المنافس ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة «إن بي أيه»، إلى اتفاق لتمديد عقده لمدة 4 سنوات مع الفريق، مقابل 228 مليون دولار، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع.
ويستعد فوكس للمضي قدماً في عامه الأخير من عقده القديم الممتد لخمس سنوات مع الفريق، والبالغة قيمته 163 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ تمديد عقده في موسم 2026- 2027، وفقاً لما ذكره المصدر، الذي تحدث لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، شريطة عدم الكشف عن هويته لأن سبيرز لم يعلن عن تجديد التعاقد بشكل رسمي بعد. وكانت شبكة «إي إس بي إن» أول من نشر خبر الصفقة، التي أعلنها سبيرز تمديداً «لسنوات عديدة» دون تفاصيل.
ويبلغ متوسط نقاط فوكس في مسيرته 5. 21 نقطة و1. 6 تمريرة حاسمة في ثمانية مواسم من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، علماً بأنه حقق معدل 7. 19 نقطة و8. 6 تمريرة حاسمة في 17 مباراة مع سبيرز الموسم الماضي.
وغاب فوكس عن آخر 18 مباراة للفريق بسبب خضوعه لجراحة لإصلاح وتر العضلة الباسطة في إصبعه الخامس الأيسر.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
سان أنتونيو سبيرز
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