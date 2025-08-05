ريباكينا تضرب موعداً مع «المفاجأة» في مونتريال!



مونتريال (أ ف ب)



تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة الـ 12 عالمياً إلى الدور نصف النهائي من دورة مونتريال الألف نقطة للتنس، بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك للانسحاب بداعي الإصابة، بينما كانت الأولى متقدمة 6-1 و2-1.

وتلتقي ريباكينا في دور الأربعة مع الكندية اليافعة فيكتوريا مبوكو مفاجأة الدورة، والفائزة على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6-4 و6-2، بعد أن فازت بأشواط المباراة الستة الأخيرة.

وتسعى ريباكينا لحصد لقبها الثالث في دورات المحترفات، بعد روما وانديان ويلز في عام 2023، ولم تتمكن من بلوغ أي نهائي منذ العام الماضي في ميامي.

واستهلت ريباكينا مواجهتها أمام كوستيوك كاسرة إرسالها لتتقدم 2-1، قبل أن تطلب كوستيوك وقتاً مستقطعاً طبياً لتلقي العلاج في معصمها الأيمن وساعدها.

وخسرت الأوكرانية إرسالها مجدداً في الشوط الخامس، قبل أن تجدد ريباكينا تفوقها الكامل بكسر إرسال منافستها مرة ثالثة لتحسم المجموعة الأولى في غضون 37 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، لم تستطع كوستيوك الصمود طويلاً لتنسحب من اللقاء بسبب أوجاع في المعصم، قبل أن تغادر أرض الملعب باكية.

من جهتها، واصلت مبوكو (18 عاماً)، والمُشاركة ببطاقة دعوة، عروضها القوية لتبلغ الدور نصف النهائي من إحدى دورات الألف نقطة للمرة الأولى في مسيرتها.

وقالت للجمهور الكبير الذي ساندها: «أنا متحمسة جداً للتواجد في الدور نصف النهائي هنا، أريد أن أشكر الجميع على دعمهم لي مجدداً، لقد كان الأمر غير عادي».

وسبق لريباكينا أن فازت بمواجهتها الوحيدة أمام مبوكو 6-3 و7-5 في الدور الثاني من دورة واشنطن الشهر الماضي.

وشهدت الدورة خروج سبع من المصنفات العشر الأوليات، ما شرّع الباب أمام النجمات الصاعدات أمثال مبوكو التي أطاحت سابقاً بالأميركية كوكو جوف.

وضمنت مبوكو المصنّفة 85 عالمياً، والتي استهلت العام في المركز 333، اختراقها المراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها الأسبوع المقبل.

وتمكنت مبوكو من كسر إرسال منافستها بوساس مانيرو، لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، لكن الإسبانية ردت بالمثل في الشوط التاسع، إلا أنها عادت وخسرت المجموعة بعد 43 دقيقة، إثر كسب مبوكو لإرسال آخر.

واستهلت الإسبانية المجموعة الثانية بقوة، كاسرةً إرسال الكندية، إلا أن مبوكو استجمعت قواها ولم تخسر أي شوط بعدها لتخطف الفوز بعد 77 دقيقة.

وقالت مبوكو إن الجمهور الذي هتف «لم تنته القصة بعد» عقب نهاية اللقاء، كان الجزء الأفضل من مشوارها الرائع.

وأضافت: «أتدرب هنا (في كندا) وإنها دائما فرصة رائعة للتواجد هنا، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها في مونتريال وكان الأمر أشبه بتجربة غير طبيعية، ولا أستطيع أن أكون أكثر امتناناً».