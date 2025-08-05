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الرياضة

«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن

«الشامخة» تخطف الأنظار في مهرجان العين للهجن
5 أغسطس 2025 11:07

 
علي معالي (أبوظبي) 

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تتواصل المتعة والإثارة في مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، بميدان الروضة، حيث تصدرت «الشامخة» لحمد سرحان حمد الدرعي، مراحل الشوط الرئيسي الأول في اليوم الخامس، من منافسات الجولة الثانية، وتمكنت من الفوز وقطع المسافة المخصصة لفئة الأبكار في زمن 4:32:14 دقيقة.
وشهد ميدان الروضة بالعين، إقامة السباق التمهيدي الثاني لفئة اللقايا لمسافة 3 كم، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء دول الخليج.
وحققت «النادر»، لظافر راشد سويدان الكتبي، المركز الأول في الشوط الثاني بزمن 4:29:95 دقيقة، وشهد الشوط الثالث تألق «بينونة»، لمحمد عبدالله كردوس العامري، التي أنهت بزمن 4:33:96 دقيقة، وخطفت «طاري»، لسهيل سعيد سالم الوهيبي، الأنظار في الشوط الرابع، مسجلة 4:31:21 دقيقة.
وحسمت «الظبي»، لعلي سعيد علي، الصدارة في الشوط الخامس بزمن 4:35:02 دقيقة، وحققت «متعبة»، لخليفة ضبيب سليمان الشامسي، لقب الشوط السادس بزمن 4:31:58 دقيقة.
وقدم «مطفي»، لحميد محمد سعيد الدرعي، أداءً متميزاً في الشوط السابع، وحقق «أفضل توقيت» في السباق، مسجلاً 4:26:82 دقيقة.
وشهد الشوط الثامن، فوز «خيرة»، لسالم سليم سالم الجحافي، بالمركز الأول بزمن 4:31:34 دقيقة، بينما أهدت «الحذرة» مالكها سالم أحمد بالوتيه العامري ناموس الشوط التاسع، بزمن 4:33:34 دقيقة.
وانتزع «الأنضر»، لمبارك خليفة ضبيب الشامسي، المركز الأول في الشوط العاشر بزمن 4:30:48 دقيقة، كما حققت «هدوء»، لجاسم سالم علي الغيلاني، المركز الأول في الشوط الحادي عشر 4:30:31 دقيقة.
وتفوقت «عوايد»، لسلطان خليفة حاسوم الدرمكي، في الشوط الثاني عشر بزمن 4:34:87 دقيقة، وأهدى «مكرم» مالكه أيمن مسلم سالم الفزاري ناموس الشوط الثالث عشر بزمن 4:31:18 دقيقة.
وشهد الشوط الرابع عشر، تتويج «سرابة»، لمحمد خميس بن بدر العليلي، بالمركز الأول، بزمن 4:36:05 دقيقة، بينما اختتمت المنافسات بتفوق «الشبابي»، لمطر العامري، في آخر الأشواط بزمن 4:27:77 دقيقة.

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