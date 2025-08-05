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الرياضة

«الريشة الهوائية» يستعد للظهور الأول دولياً

«الريشة الهوائية» يستعد للظهور دولياً
5 أغسطس 2025 11:34

 
دبي (الاتحاد)

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أطلق منتخب الريشة الهوائية معسكره التحضيري الرسمي في أكاديمية اتصالات، المركز الوطني المعتمد للريشة الهوائية، ضمن استعداداته النهائية للمشاركة التاريخية الأولى في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للريشة الهوائية، والمقررة إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور من 8 إلى 10 أغسطس الجاري.
وتُعد المشاركة أول ظهور دولي للإمارات في هذه الرياضة الناشئة، ما يعكس التزام الدولة المتزايد بتعزيز حضورها في ساحة الريشة الهوائية العالمية.
تلعب أكاديمية اتصالات دوراً محورياً في دعم المنتخب، من خلال توفير منشآت رياضية عالية المستوى وخبرات تدريبية متقدمة، بما يواكب طموحات الاتحاد في بناء جيل رياضي متمكّن، وتمثل الشراكة نموذجاً لتكامل الجهود الوطنية نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رياضياً عالمياً لرياضة الريشة الهوائية.
وتُعد بطولة آسيا والمحيط الهادئ محطة رئيسية تمهّد الطريق للمشاركة المنتظرة في أول نسخة من بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، والتي تحتضنها الشارقة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، في حدث عالمي غير مسبوق يعزز مكانة الدولة في استضافة البطولات النوعية.
قال سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة: «يمثّل المعسكر خطوة مفصلية في مسيرة منتخبنا الوطني للريشة الهوائية، ونتهيأ لخوض تحدٍّ دولي كبير، ونعمل بكل جدية لرفع اسم الإمارات في أول مشاركة رسمية خارجية، تمهيداً لكأس العالم الذي سيقام على أرضنا».
من جانبه، قال عامر المنصوري، المدير العام لأكاديمية اتصالات: «نفخر بشراكتنا مع اتحاد الريشة الطائرة، وبدورنا في دعم المنتخب الوطني خلال هذه المحطة التاريخية، بطولة آسيا والمحيط الهادئ تمثل انطلاقة حقيقية للعبة على الساحة الدولية، وسعداء بأن نكون جزءاً من هذا المسار».

 

الإمارات
كوالالمبور
ماليزيا
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