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الرياضة

«الآسيوي» يحظر شاندونج لمدة عامين!

«الآسيوي» يحظر شاندونج لمدة عامين!
5 أغسطس 2025 11:37

 
كوالالمبور (رويترز) 

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حظر مشاركة نادي شاندونج تايشان الصيني في المسابقات القارية للأندية لمدة عامين، بعد انسحابه من مباراته أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا للنخبة في فبراير الماضي.
وانسحب الفريق المنافس في الدوري الصيني الممتاز قبل ساعات من المباراة التي كانت مقررة في 19 فبراير، وأرجع ذلك إلى «الإجهاد البدني الشديد» الذي عانى منه اللاعبون، وقال إنهم غير قادرين على تشكيل فريق.
وقالت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي إن شاندونج لن يكون قادراً على المشاركة في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد حتى موسم 2026-2027، وغرمت النادي 50 ألف دولار.
وأمرت أيضاً شاندونج بإعادة رسوم المشاركة البالغة 600 ألف دولار ومكافأة الأداء البالغة 200 ألف دولار للاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى تعويض قدره 40 ألف دولار إلى أولسان «فيما يتعلق بالأضرار والخسائر التي طالب بها» النادي الكوري الجنوبي.
وجاء انسحاب شاندونج بعد أيام من إعلان النادي أنه منع حضور جماهيره للمباريات بسبب «تصرف غير لائق» خلال مباراة في دوري أبطال آسيا على أرضه ضد فريق جوانجو الكوري الجنوبي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الصين
شاندونج
أولسان هيونداي
دوري أبطال آسيا
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